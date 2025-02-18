https://uz.sputniknews.ru/20250218/rossiyskie-boytsy-osvobodili-yampolovku-v-dnr-48007112.html
Российские бойцы освободили Ямполовку в ДНР
Российские бойцы освободили Ямполовку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки "Запад"
2025-02-18T16:35+0500
2025-02-18T16:35+0500
2025-02-18T16:48+0500
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР.Потери ВСУ составили:
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россия бойцы освобождение ямполовка днр
россия бойцы освобождение ямполовка днр
Российские бойцы освободили Ямполовку в ДНР
16:35 18.02.2025 (обновлено: 16:48 18.02.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки "Запад".
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР.
свыше 205 военнослужащих;
два бронетранспортера М113 производства США;
восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО;
боевая машина реактивной системы залпового огня "Град";
станция радиоэлектронной борьбы;