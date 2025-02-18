https://uz.sputniknews.ru/20250218/senat-oliy-majlisa-plenarnoe-zasedanie-47998479.html

Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание — что в повестке

Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание — что в повестке

Sputnik Узбекистан

Кенгаш Сената принял соответствующее постановление

2025-02-18T11:00+0500

2025-02-18T11:00+0500

2025-02-18T11:00+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Сенаторы планируют рассмотреть законы, касающиеся утверждения Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в сфере религии, финансовой поддержки субъектов предпринимательства, дальнейшего совершенствования обмена кредитной информацией, налогового администрирования, использования земельных участков, порядка строительства, донорского движения, а также поддержки семей и женщин.В свою очередь закон, регулирующий обмен кредитной информацией, позволяет защитить население от мошенничества в сфере кредитования, предотвращать случаи выдачи кредитов на имя граждан без их ведома и дистанционного онлайн снятия кредитных средств.Закон, касающийся земельных участков, направлен на создание прочной правовой основы для охраны земель, используемых для удовлетворения культурно-бытовых потребностей и отдыха населения, зеленых зон, сохранение их территорий, повышение ответственности должностных лиц, обеспечение взаимосвязи земельного и градостроительного законодательства в процессе использования земельных участков, а также повышение эффективности контроля за их целевым назначением.В фокусе внимания также будут находится законы, связанные с судебной системой, правами осужденных при отбывании наказания, оказанием услуг по сбору и утилизации отходов.Кроме того, на четвертом пленарном заседании рассмотрят законы, касающиеся ратификации и присоединения к ряду международных документов.Наряду с этим парламентарии обсудят вопрос об изменении границ города Самарканда, Самаркандского и Акдарьинского районов Самаркандской области.

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