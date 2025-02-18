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Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание — что в повестке
Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание — что в повестке
Sputnik Узбекистан
Кенгаш Сената принял соответствующее постановление
2025-02-18T11:00+0500
2025-02-18T11:00+0500
2025-02-18T11:00+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Сенаторы планируют рассмотреть законы, касающиеся утверждения Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в сфере религии, финансовой поддержки субъектов предпринимательства, дальнейшего совершенствования обмена кредитной информацией, налогового администрирования, использования земельных участков, порядка строительства, донорского движения, а также поддержки семей и женщин.В свою очередь закон, регулирующий обмен кредитной информацией, позволяет защитить население от мошенничества в сфере кредитования, предотвращать случаи выдачи кредитов на имя граждан без их ведома и дистанционного онлайн снятия кредитных средств.Закон, касающийся земельных участков, направлен на создание прочной правовой основы для охраны земель, используемых для удовлетворения культурно-бытовых потребностей и отдыха населения, зеленых зон, сохранение их территорий, повышение ответственности должностных лиц, обеспечение взаимосвязи земельного и градостроительного законодательства в процессе использования земельных участков, а также повышение эффективности контроля за их целевым назначением.В фокусе внимания также будут находится законы, связанные с судебной системой, правами осужденных при отбывании наказания, оказанием услуг по сбору и утилизации отходов.Кроме того, на четвертом пленарном заседании рассмотрят законы, касающиеся ратификации и присоединения к ряду международных документов.Наряду с этим парламентарии обсудят вопрос об изменении границ города Самарканда, Самаркандского и Акдарьинского районов Самаркандской области.
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сенат олий мажлиса заседание повестка
сенат олий мажлиса заседание повестка
Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание — что в повестке
Кенгаш Сената принял соответствующее постановление.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik
. Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
"Состоялось очередное заседание Кенгаша Сената Олий Мажлиса. На заседании принято постановление о созыве четвертого пленарного заседания Сената 20 февраля 2025 года", — говорится в сообщении.
Сенаторы планируют рассмотреть законы, касающиеся утверждения Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в сфере религии, финансовой поддержки субъектов предпринимательства, дальнейшего совершенствования обмена кредитной информацией, налогового администрирования, использования земельных участков, порядка строительства, донорского движения, а также поддержки семей и женщин.
"Так, закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы финансовой поддержки субъектов предпринимательства" служит расширению возможности пользования субъектами предпринимательства финансовыми услугами и внедрению эффективных инструментов финансирования бизнеса, в том числе созданию современной законодательной базы по финансированию под уступку денежного требования (факторингу)", — говорится в сообщении.
В свою очередь закон, регулирующий обмен кредитной информацией, позволяет защитить население от мошенничества в сфере кредитования, предотвращать случаи выдачи кредитов на имя граждан без их ведома и дистанционного онлайн снятия кредитных средств.
Закон, касающийся земельных участков, направлен на создание прочной правовой основы для охраны земель, используемых для удовлетворения культурно-бытовых потребностей и отдыха населения, зеленых зон, сохранение их территорий, повышение ответственности должностных лиц, обеспечение взаимосвязи земельного и градостроительного законодательства в процессе использования земельных участков, а также повышение эффективности контроля за их целевым назначением.
В фокусе внимания также будут находится законы, связанные с судебной системой, правами осужденных при отбывании наказания, оказанием услуг по сбору и утилизации отходов.
Кроме того, на четвертом пленарном заседании рассмотрят законы, касающиеся ратификации и присоединения к ряду международных документов.
Наряду с этим парламентарии обсудят вопрос об изменении границ города Самарканда, Самаркандского и Акдарьинского районов Самаркандской области.