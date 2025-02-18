https://uz.sputniknews.ru/20250218/tramp-zabiraet-ukrainu-sebe-48001184.html

Трамп забирает Украину себе

Трамп забирает Украину себе

Sputnik Узбекистан

Пока весь мир готовится услышать результаты переговоров делегаций России и Соединенных Штатов, журнал The National Interest уже заглянул в завтрашний день, а... 18.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-18T12:10+0500

2025-02-18T12:10+0500

2025-02-18T12:10+0500

колумнисты

сша

украина

россия

дональд трамп

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Пока весь мир готовится услышать результаты переговоров делегаций России и Соединенных Штатов, журнал The National Interest уже заглянул в завтрашний день, а это, как известно, дано не только лишь всем, пишет колумнист РИА Новости.Сублимированный смысл статьи сводится к тому, что де-факто конфликт завершен: Россия победила, а Украине не только никогда не видать НАТО — ей придется покорно принять расклад, который между собой согласуют сверхдержавы.Основной раунд переговоров запланирован на сегодня, 18 февраля, и, как ожидается, на следующий день представители американской делегации встретятся с Владимиром Зеленским. Тем временем в Сеть утекли условия, как утверждают, соглашения по передаче США прав на полезные ископаемые Украины, которое Зеленский отказался подписывать. Итак, тезисно.Первое. Половину всех доходов от реализации лицензий на добычу украинских ресурсов Киев должен передавать в пользу США.Второе. Исключительными правами на выдачу и отзыв лицензий по добыче полезных ископаемых получает управляемый из Вашингтона "инвестиционный фонд реконструкции Украины".Третье. США получают право первого отказа (ROFR, или RFR) на экспорт любых украинских ресурсов и минералов, то есть Киев и украинские компании смогут заключать экспортные контракты только после прямого разрешения от Соединенных Штатов.Четвертое. Украина лишается суверенного правового иммунитета, то бишь в случае невыполнения одного или нескольких условий соглашения со стороны Киева США смогут своим решением законно арестовать украинские активы.Пятое. Все внешние контракты Украины по продаже полезных ископаемых по умолчанию рассматриваются как коммерческие, они автоматически попадают в правовое поле американского и международного арбитража.Шестое. Соединенные Штаты получают право проводить аудит всех финансовых операций в рамках деятельности фонда реконструкции Украины.Седьмое. Украина обязуется предоставлять США ежемесячные финансовые отчеты и оплачивать проведение независимого аудита из своего кармана.Восьмое — последнее и главное. Соглашение бессрочное: в нем не предусмотрены ни дата окончания, ни возможность пересмотра условий.Как говорится, все карты на столе, можете самостоятельно оценить красоту игры. Соглашение, которое Зеленскому на подпись привез Скотт Бессент, чем-то напоминает денонсированное недавно соглашение с Саудовской Аравией, в рамках которого последняя в обмен на оружие и гарантии военной защиты обязывалась продавать собственную нефть в первую очередь американским компаниям. Эта же бумага обязывала Эр-Рияд вкладывать часть прибыли, полученной от торговли углеводородами, в американские государственные ценные бумаги. Соглашение было подписано на 50 лет с возможностью автоматической пролонгации в случае согласия обеих сторон, но саудиты соглашение в одностороннем порядке денонсировали.Кстати, выбор столицы Саудовской Аравии как места проведения переговоров по Украине, которую, весьма вероятно, будут ультимативно заставлять подписать упомянутое выше соглашение, более чем символичен, согласитесь.В происходящем обращают на себя внимание несколько аспектов.Во-первых, у Трампа слова с делом не расходятся и Вашингтон юридически отказывает Украине в части суверенитета — как минимум в разделе управления собственными полезными ископаемыми. Причем Зеленского — президента с предельно сомнительными полномочиями — вынуждают ратифицировать документ, физически передав недра своей страны под прямое внешнее управление США без возможности влиять на принятие решений. Перед нами агрессивная и неприкрытая попытка сделать часть экономики и внешней торговли Украины частью экономики Соединенных Штатов, о чем Дональд Трамп и говорил совсем недавно. Многие тогда посчитали это нереализуемой блажью и фарсом.Во-вторых, администрация Белого дома не испытывает ни малейших сомнений относительно коррумпированности Киева и четко прописывает обязательства по ежегодному контролю расходуемых средств. Байденовская малина, когда через мутный фильтр Украины в неизвестных направлениях прокачивались десятки, а то и сотни миллиардов долларов, закрывается. Отдельным штрихом, определяющим иерархию игроков в этой партии, является требование к Киеву оплачивать проведение аудита из собственного бюджета.В-третьих, условия сделки настолько кабальные и унизительные, что даже Зеленский, который несколько месяцев носился с запасами украинских недр как дурак с писаной торбой, предлагая их первому встречному, подписывать соглашение отказался. Содержание разделов тогда еще не было известно, и многие решили, что Зеленский таким образом набивает себе цену, повышая стоимость пакетного предложения по литию и всему остальному. Сегодня уже понятно, что оправдать перед согражданами ратификацию столь унизительного соглашения не удалось бы даже при помощи всех башен-излучателей тоталитарной украинской медиамашины.Никто сейчас не возьмет на себя смелость прогнозировать результат российско-американских переговоров. Никто не решится очерчивать контуры возможного соглашения, которое, если стороны договорятся, завизируют Владимир Путин и Дональд Трамп. Равно как ни один человек не знает, будут ли вообще достигнуты какие-то договоренности по остановке конфликта, ведь глава российского МИД предварительно заявил, что никаких территориальных и прочих уступок преступному киевскому режиму, чьи боевики ведут себя в Курской области хуже карателей-нацистов времен Великой Отечественной войны, быть не может. Вашингтон российскую позицию знает и, конечно же, не согласится на все условия Москвы, а будет продавливать некий усредненный вариант, причем именно в сторону минимизации российских выгод. Что касается Зеленского, то в Эр-Рияде, что бы он себе ни нафантазировал, его будут окончательно дожимать на подписание самого кабального соглашения в новейшей истории. И торговаться он будет не за степень вассализации, а за то, насколько невыгодные для Москвы условия в обмен на украинские уголь, литий и уран будет продавливать Вашингтон.

россия

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Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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