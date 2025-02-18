Между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам — Ушаков

Переговоры делегаций России и США прошли неплохо. Переговоры делегаций России и США прошли неплохо.

Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон. Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить.

Нужна плотная работа перед встречей лидеров США и РФ. Нужна плотная работа перед встречей лидеров США и РФ.

РФ и США изложили принципиальные подходы по урегулированию на Украине. РФ и США изложили принципиальные подходы по урегулированию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин, назначив тех, кто войдет в состав переговорщиков со стороны России, решит, когда начнутся контакты с США по вопросу урегулирования на Украине, это произойдет в свое время. Президент РФ Владимир Путин, назначив тех, кто войдет в состав переговорщиков со стороны России, решит, когда начнутся контакты с США по вопросу урегулирования на Украине, это произойдет в свое время.

Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.