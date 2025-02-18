Между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам — Ушаков
17:50 18.02.2025 (обновлено: 17:55 18.02.2025)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на открытии VII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
© Sputnik / Илья Питалев/
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Помощник президента РФ рассказал о переговорах в Эр-Рияде.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Эр-Рияде между Россией и США был серьезный разговор по всем вопросам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть", — сказал он.
Другие заявления Ушакова по итогам переговоров в Эр-Рияде
Переговоры делегаций России и США прошли неплохо.
Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон.
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить.
Нужна плотная работа перед встречей лидеров США и РФ.
РФ и США изложили принципиальные подходы по урегулированию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин, назначив тех, кто войдет в состав переговорщиков со стороны России, решит, когда начнутся контакты с США по вопросу урегулирования на Украине, это произойдет в свое время.
Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел.
Делегации России и США провели в Саудовской Аравии встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.