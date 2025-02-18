Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250218/ushakov-kommentariy-peregovory-rf-ssha-er-riyad-48017165.html
Между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам — Ушаков
Между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам — Ушаков
Sputnik Узбекистан
Помощник президента РФ рассказал о переговорах в Эр-Рияде
2025-02-18T17:50+0500
2025-02-18T17:55+0500
политика
россия
сша
переговоры
саудовская аравия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/08/30598568_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_80a3afccf515a1c9d0ed905d1ff97100.jpg
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Эр-Рияде между Россией и США был серьезный разговор по всем вопросам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Другие заявления Ушакова по итогам переговоров в Эр-РиядеДелегации России и США провели в Саудовской Аравии встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
россия
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/08/30598568_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_00521a14a1c82b321fffd2307db68ea8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия сша эр-рияд ушаков
россия сша эр-рияд ушаков

Между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам — Ушаков

17:50 18.02.2025 (обновлено: 17:55 18.02.2025)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на открытии VII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на открытии VII международного научно-экспертного форума Примаковские чтения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2025
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Помощник президента РФ рассказал о переговорах в Эр-Рияде.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Эр-Рияде между Россией и США был серьезный разговор по всем вопросам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть", — сказал он.

Другие заявления Ушакова по итогам переговоров в Эр-Рияде
Переговоры делегаций России и США прошли неплохо.
Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон.
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить.
Нужна плотная работа перед встречей лидеров США и РФ.
РФ и США изложили принципиальные подходы по урегулированию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин, назначив тех, кто войдет в состав переговорщиков со стороны России, решит, когда начнутся контакты с США по вопросу урегулирования на Украине, это произойдет в свое время.
Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел.
Делегации России и США провели в Саудовской Аравии встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0