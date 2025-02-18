Ташкент и Баку приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества
© Министерство оборонной промышленности АзербайджанаПодписана Дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере оборонной промышленности
© Министерство оборонной промышленности Азербайджана
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Подписание прошло на полях Международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Ташкент и Баку подписали дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает Минобороны Азербайджана.
В рамках Международной выставки вооружений IDEX-2025 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошла встреча директора Агентства оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана Мансуржона Ибодуллаева и министра оборонной промышленности Азербайджана Вугара Мустафаева.
© Министерство оборонной промышленности АзербайджанаПодписана Дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере оборонной промышленности
Подписана Дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере оборонной промышленности
© Министерство оборонной промышленности Азербайджана
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
"В заключение была подписана Дорожная карта по сотрудничеству между подведомственным Министерству оборонной промышленности Закрытым акционерным обществом "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах" и Агентством оборонной промышленности при Министерстве обороны Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.