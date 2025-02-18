https://uz.sputniknews.ru/20250218/uzbekistan-azerbaydjan-voyenno-texnicheskoye-sotrudnichestvo-48015480.html

Ташкент и Баку приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества

Ташкент и Баку приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Подписание прошло на полях Международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби

2025-02-18T18:30+0500

2025-02-18T18:30+0500

2025-02-18T18:30+0500

узбекистан

азербайджан

военное сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Ташкент и Баку подписали дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает Минобороны Азербайджана.В рамках Международной выставки вооружений IDEX-2025 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошла встреча директора Агентства оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана Мансуржона Ибодуллаева и министра оборонной промышленности Азербайджана Вугара Мустафаева.Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. "В заключение была подписана Дорожная карта по сотрудничеству между подведомственным Министерству оборонной промышленности Закрытым акционерным обществом "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах" и Агентством оборонной промышленности при Министерстве обороны Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.

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