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https://uz.sputniknews.ru/20250218/uzbekistan-azerbaydjan-voyenno-texnicheskoye-sotrudnichestvo-48015480.html
Ташкент и Баку приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества
Ташкент и Баку приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Подписание прошло на полях Международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби
2025-02-18T18:30+0500
2025-02-18T18:30+0500
узбекистан
азербайджан
военное сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Ташкент и Баку подписали дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает Минобороны Азербайджана.В рамках Международной выставки вооружений IDEX-2025 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошла встреча директора Агентства оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана Мансуржона Ибодуллаева и министра оборонной промышленности Азербайджана Вугара Мустафаева.Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. "В заключение была подписана Дорожная карта по сотрудничеству между подведомственным Министерству оборонной промышленности Закрытым акционерным обществом "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах" и Агентством оборонной промышленности при Министерстве обороны Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
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ташкент баку дорожная карта военно-техническое сотрудничество
ташкент баку дорожная карта военно-техническое сотрудничество

Ташкент и Баку приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества

18:30 18.02.2025
© Министерство оборонной промышленности АзербайджанаПодписана Дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере оборонной промышленности
Подписана Дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2025
© Министерство оборонной промышленности Азербайджана
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Подписание прошло на полях Международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Ташкент и Баку подписали дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает Минобороны Азербайджана.
В рамках Международной выставки вооружений IDEX-2025 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошла встреча директора Агентства оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана Мансуржона Ибодуллаева и министра оборонной промышленности Азербайджана Вугара Мустафаева.
© Министерство оборонной промышленности АзербайджанаПодписана Дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере оборонной промышленности
Подписана Дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере оборонной промышленности - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2025
Подписана Дорожная карта по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере оборонной промышленности
© Министерство оборонной промышленности Азербайджана
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
"В заключение была подписана Дорожная карта по сотрудничеству между подведомственным Министерству оборонной промышленности Закрытым акционерным обществом "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах" и Агентством оборонной промышленности при Министерстве обороны Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
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