https://uz.sputniknews.ru/20250218/uzbekistan-tadjikistan-sotrudnichestvo-sudmedekspertiza-48004301.html
Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы
Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы
Sputnik Узбекистан
Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы РУз подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузами Таджикистана
2025-02-18T14:30+0500
2025-02-18T14:30+0500
2025-02-18T14:37+0500
общество
узбекистан
таджикистан
сотрудничество
экспертиза
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы, сообщает пресс-служба Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы РУз.Центр подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузом Таджикистана.Речь идет об обмене опытом, повышении квалификации специалистов, совместных научных мероприятиях.В частности, стороны организуют 36-часовые курсы повышения квалификации по следующим направлениям:Также отмечается, что в апреле этого года на базе Бухарского областного филиала центра при поддержке Азиатского международного университета состоится научно-практический семинар, посвященный судебно-медицинской экспертизе травматических повреждений.Кроме того, профильные центры Узбекистана и Таджикистана в сфере судмедэкспертизы вместе с Азиатским международным университетом и Таджикским государственным медицинским университетом имени Абу Али ибн Сино планируют реализовать проект по строительству ДНК-лаборатории стоимостью $20 тысяч.
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узбекистан таджикистан сотрудничество судмедэкспертиза
узбекистан таджикистан сотрудничество судмедэкспертиза
Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы
14:30 18.02.2025 (обновлено: 14:37 18.02.2025)
Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы РУз подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузом Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы, сообщает
пресс-служба Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы РУз.
Центр подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузом Таджикистана.
Речь идет об обмене опытом, повышении квалификации специалистов, совместных научных мероприятиях.
В частности, стороны организуют 36-часовые курсы повышения квалификации по следующим направлениям:
судебно-медицинская гистология;
судебно-медицинская криминалистика;
судебная биология и комплексные экспертизы.
"По предложению Республиканского центра медико-судебной экспертизы Республики Таджикистан достигнута договоренность о реализации 6 научных проектов общей стоимостью 10 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в апреле этого года на базе Бухарского областного филиала центра при поддержке Азиатского международного университета состоится научно-практический семинар, посвященный судебно-медицинской экспертизе травматических повреждений.
Кроме того, профильные центры Узбекистана и Таджикистана в сфере судмедэкспертизы вместе с Азиатским международным университетом и Таджикским государственным медицинским университетом имени Абу Али ибн Сино планируют реализовать проект по строительству ДНК-лаборатории стоимостью $20 тысяч.