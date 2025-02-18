https://uz.sputniknews.ru/20250218/uzbekistan-tadjikistan-sotrudnichestvo-sudmedekspertiza-48004301.html

Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы

Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы

Sputnik Узбекистан

Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы РУз подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузами Таджикистана

2025-02-18T14:30+0500

2025-02-18T14:30+0500

2025-02-18T14:37+0500

общество

узбекистан

таджикистан

сотрудничество

экспертиза

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы, сообщает пресс-служба Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы РУз.Центр подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузом Таджикистана.Речь идет об обмене опытом, повышении квалификации специалистов, совместных научных мероприятиях.В частности, стороны организуют 36-часовые курсы повышения квалификации по следующим направлениям:Также отмечается, что в апреле этого года на базе Бухарского областного филиала центра при поддержке Азиатского международного университета состоится научно-практический семинар, посвященный судебно-медицинской экспертизе травматических повреждений.Кроме того, профильные центры Узбекистана и Таджикистана в сфере судмедэкспертизы вместе с Азиатским международным университетом и Таджикским государственным медицинским университетом имени Абу Али ибн Сино планируют реализовать проект по строительству ДНК-лаборатории стоимостью $20 тысяч.

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