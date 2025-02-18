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ЕЭК: важнейшая задача — учет мнения бизнеса при разработке новых норм и регуляций
ЕЭК: важнейшая задача — учет мнения бизнеса при разработке новых норм и регуляций
Sputnik Узбекистан
Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии рассказал о проблемах бизнес-сообщества и представил аналитический инструмент оценки влияния евразийской экономической интеграции на условия ведения предпринимательской деятельности
2025-02-18T09:50+0500
2025-02-18T09:50+0500
2025-02-18T09:50+0500
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Важнейшей задачей является учет мнения бизнеса при разработке новых норм и регуляций, подчеркнул министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии ЕЭК Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба Комиссии.В своем выступлении на Интеграционном форуме Недели российского бизнеса – 2025 "ЕАЭС до 2030: цели, механизмы, вызовы взаимодействия бизнеса и власти" он рассказал о старте новых механизмов оценки влияния регулирования в Союзе на условия ведения бизнеса.Министр отметил, что новые механизмы включают в том числе оценку фактического воздействия принятых решений Комиссии и оценку регулирующего воздействия проектов международных договоров. По его словам, за десять лет деятельности Союза более 60% поступивших предложений бизнеса учтены при разработке нормативных актов ЕЭК.Он осветил актуальные проблемы бизнес-сообщества и представил аналитический инструмент оценки влияния евразийской экономической интеграции на условия ведения предпринимательской деятельности.Кроме того, министр ЕЭК рассказал о либерализации торговли услугами, экономическом сотрудничестве в туризме, внедрении механизма прослеживаемости товаров из третьих стран и обеспечении свободы движения трудовых ресурсов."Мы переформатировали работу Консультативного совета по взаимодействию Комиссии с Деловым советом ЕАЭС, перешли на коммуникацию в режиме единого окна", — добавил Бахыт Султанов.
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еэк учет мнение бизнес
ЕЭК: важнейшая задача — учет мнения бизнеса при разработке новых норм и регуляций
Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии рассказал о проблемах бизнес-сообщества и представил аналитический инструмент оценки влияния евразийской экономической интеграции на условия ведения предпринимательской деятельности.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik
. Важнейшей задачей является учет мнения бизнеса при разработке новых норм и регуляций, подчеркнул министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии ЕЭК Бахыт Султанов, сообщает
пресс-служба Комиссии.
В своем выступлении на Интеграционном форуме Недели российского бизнеса – 2025 "ЕАЭС до 2030: цели, механизмы, вызовы взаимодействия бизнеса и власти" он рассказал о старте новых механизмов оценки влияния регулирования в Союзе на условия ведения бизнеса.
Министр отметил, что новые механизмы включают в том числе оценку фактического воздействия принятых решений Комиссии и оценку регулирующего воздействия проектов международных договоров. По его словам, за десять лет деятельности Союза более 60% поступивших предложений бизнеса учтены при разработке нормативных актов ЕЭК.
"Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить бизнес-среду для предпринимателей наших стран. Важнейшей задачей является учет мнения бизнеса при разработке новых норм и регуляций", — сказал Султанов.
Он осветил актуальные проблемы бизнес-сообщества и представил аналитический инструмент оценки влияния евразийской экономической интеграции на условия ведения предпринимательской деятельности.
Кроме того, министр ЕЭК рассказал о либерализации торговли услугами, экономическом сотрудничестве в туризме, внедрении механизма прослеживаемости товаров из третьих стран и обеспечении свободы движения трудовых ресурсов.
"Мы переформатировали работу Консультативного совета по взаимодействию Комиссии с Деловым советом ЕАЭС, перешли на коммуникацию в режиме единого окна", — добавил Бахыт Султанов.