https://uz.sputniknews.ru/20250219/etika-jurnalista-tashkent-master-klass-sputnikpro-48037154.html

Этика журналиста: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Этика журналиста: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

В здании факультета международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте состоялся мастер-класс на тему "Кодекс профессиональной этики журналиста"

2025-02-19T18:00+0500

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ташкент

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мастер-класс

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Тренинг, посвященный журналистской этике, прошел рамках проекта SputnikPRO. Спикером выступила старший редактор Sputnik Узбекистан Мария Красовская. Она рассказала о законе, регулирующем деятельность СМИ в РУз, о том, что такое Кодекс профессиональной этики, зачем он необходим журналистам и какие этические нормы прописаны в Кодексе профессиональной этики журналистов в Узбекистане.Участники мероприятия — студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ).Спикер напомнила, что журналистика — одна из важнейших сфер, которая оказывает весомое влияние на формирование общественного мнения. Поэтому СМИ в своей работе должны руководствоваться одной из основных заповедей врача: не навреди.При этом Кодекс профессиональной этики помогает журналистам грамотно выстраивать коммуникацию с коллегами, источниками информации, госструктурами и аудиторией.В Узбекистане Кодекс профессиональной этики журналистов утвердили на IV Конференции Творческого союза журналистов Узбекистана в 2019 году. Он состоит из введения и 10 пунктов, определяющих духовно-нравственные направления журналистской деятельности.Мария Красовская также рассказала о международных документах, которые определяют основные нормы поведения работников СМИ. Слушатели узнали больше о Декларациях ООН и Международной федерации журналистов, а также о принципах, принятых в ЮНЕСКО.Чтобы закрепить материал, студенты выполнили несколько заданий по теме тренинга и получили полезные рекомендации от эксперта в ответ на заданные вопросы.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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