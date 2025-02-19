https://uz.sputniknews.ru/20250219/etika-jurnalista-tashkent-master-klass-sputnikpro-48037154.html
Этика журналиста: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
Этика журналиста: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
Sputnik Узбекистан
В здании факультета международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте состоялся мастер-класс на тему "Кодекс профессиональной этики журналиста"
2025-02-19T18:00+0500
2025-02-19T18:00+0500
2025-02-19T18:00+0500
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Тренинг, посвященный журналистской этике, прошел рамках проекта SputnikPRO. Спикером выступила старший редактор Sputnik Узбекистан Мария Красовская. Она рассказала о законе, регулирующем деятельность СМИ в РУз, о том, что такое Кодекс профессиональной этики, зачем он необходим журналистам и какие этические нормы прописаны в Кодексе профессиональной этики журналистов в Узбекистане.Участники мероприятия — студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ).Спикер напомнила, что журналистика — одна из важнейших сфер, которая оказывает весомое влияние на формирование общественного мнения. Поэтому СМИ в своей работе должны руководствоваться одной из основных заповедей врача: не навреди.При этом Кодекс профессиональной этики помогает журналистам грамотно выстраивать коммуникацию с коллегами, источниками информации, госструктурами и аудиторией.В Узбекистане Кодекс профессиональной этики журналистов утвердили на IV Конференции Творческого союза журналистов Узбекистана в 2019 году. Он состоит из введения и 10 пунктов, определяющих духовно-нравственные направления журналистской деятельности.Мария Красовская также рассказала о международных документах, которые определяют основные нормы поведения работников СМИ. Слушатели узнали больше о Декларациях ООН и Международной федерации журналистов, а также о принципах, принятых в ЮНЕСКО.Чтобы закрепить материал, студенты выполнили несколько заданий по теме тренинга и получили полезные рекомендации от эксперта в ответ на заданные вопросы.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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этика журналист ташкент мастер-класс sputnikpro
этика журналист ташкент мастер-класс sputnikpro
Этика журналиста: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
Эксклюзив
В здании факультета международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте состоялся мастер-класс на тему "Кодекс профессиональной этики журналиста".
Тренинг, посвященный журналистской этике, прошел рамках проекта SputnikPRO. Спикером выступила старший редактор Sputnik Узбекистан Мария Красовская. Она рассказала о законе, регулирующем деятельность СМИ в РУз, о том, что такое Кодекс профессиональной этики, зачем он необходим журналистам и какие этические нормы прописаны в Кодексе профессиональной этики журналистов в Узбекистане.
Участники мероприятия — студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ).
Спикер напомнила, что журналистика — одна из важнейших сфер, которая оказывает весомое влияние на формирование общественного мнения. Поэтому СМИ в своей работе должны руководствоваться одной из основных заповедей врача: не навреди.
"В произведении "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери есть фраза: "Мы в ответе за тех, кого приручили". Так вот журналист в ответе за то, что и как он транслирует публике", — считает эксперт.
При этом Кодекс профессиональной этики помогает журналистам грамотно выстраивать коммуникацию с коллегами, источниками информации, госструктурами и аудиторией.
"Это не закон, а свод правил поведения или моральный ориентир, на который мы, как журналисты, опираемся во время работы", — пояснила спикер.
В Узбекистане Кодекс профессиональной этики журналистов утвердили на IV Конференции Творческого союза журналистов Узбекистана в 2019 году. Он состоит из введения и 10 пунктов, определяющих духовно-нравственные направления журналистской деятельности.
Мария Красовская также рассказала о международных документах, которые определяют основные нормы поведения работников СМИ. Слушатели узнали больше о Декларациях ООН и Международной федерации журналистов, а также о принципах, принятых в ЮНЕСКО.
Чтобы закрепить материал, студенты выполнили несколько заданий по теме тренинга и получили полезные рекомендации от эксперта в ответ на заданные вопросы.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.