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https://uz.sputniknews.ru/20250219/lavrov-gosduma-zayavleniya-48036730.html
Есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США — Лавров
Есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США — Лавров
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РФ на следующий день после переговоров с США приехал на "правчас" в Госдуму. Тема мероприятия — приоритеты внешней политики РФ
2025-02-19T18:30+0500
2025-02-19T18:30+0500
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госдума рф
сергей лавров
сша
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.Другие заявления Сергея ЛавроваКроме того, Лавров анонсировал контакты России и Сирии на высоком уровне, сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана на следующей неделе.Также глава МИД РФ рассказал депутатам о том, как в министерстве перебрасывают кадровые ресурсы на наиболее востребованные и "горячие" внешнеполитические участки: Африку и страны "мирового большинства".Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов. По его словам, это противоречит долгосрочным интересам России.Глава МИД России приехал на "правчас" в Госдуму на следующий день после переговоров с США. Тема мероприятия — приоритеты внешней политики РФ.
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лавров мид рф госдума

Есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США — Лавров

18:30 19.02.2025
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк"Правительственный час" в Госдуме
Правительственный час в Госдуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2025
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Глава МИД РФ на следующий день после переговоров с США приехал на "правчас" в Госдуму. Тема мероприятия — приоритеты внешней политики РФ.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
"Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность это движение начать. И решать не только украинский кризис, но создавать условия для восстановления и наращивания партнерства в торгово-экономической, геополитической сфере между Российской Федерацией и Соединенными Штатами", — сказал он.
Другие заявления Сергея Лаврова
США на переговорах в Эр-Рияде показали, что заинтересованы в устранении препон на пути потенциально перспективных проектов с Россией.
Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства.
РФ и США отходят от края пропасти в отношениях, куда их завела администрация Байдена.
Если Европа по прошествии какого-то времени захочет возобновить отношения с Россией, Москва рассмотрит возможные условия для этого.
Нужно "разгрести" наследие администрации предыдущего президента США Джо Байдена — он делал все, чтобы разрушить даже первые признаки фундамента долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона.
Кроме того, Лавров анонсировал контакты России и Сирии на высоком уровне, сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана на следующей неделе.
Также глава МИД РФ рассказал депутатам о том, как в министерстве перебрасывают кадровые ресурсы на наиболее востребованные и "горячие" внешнеполитические участки: Африку и страны "мирового большинства".
Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов. По его словам, это противоречит долгосрочным интересам России.

"Мы исходим из того, что какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, других бывших республик, оно не будет способствовать нашим долгосрочным интересам. Да, конечно, за порядком необходимо следить. Много было нарушений зафиксировано по целому ряду направлений географических, откуда приезжают мигранты, но мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением, но не ставить барьеры, тем более — не вводить визовый режим", — сказал он.

Глава МИД России приехал на "правчас" в Госдуму на следующий день после переговоров с США. Тема мероприятия — приоритеты внешней политики РФ.
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