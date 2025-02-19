https://uz.sputniknews.ru/20250219/lavrov-gosduma-zayavleniya-48036730.html

Есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США — Лавров

Есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США — Лавров

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ на следующий день после переговоров с США приехал на "правчас" в Госдуму. Тема мероприятия — приоритеты внешней политики РФ

2025-02-19T18:30+0500

2025-02-19T18:30+0500

2025-02-19T18:30+0500

в мире

россия

госдума рф

сергей лавров

сша

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.Другие заявления Сергея ЛавроваКроме того, Лавров анонсировал контакты России и Сирии на высоком уровне, сообщил о готовящемся контакте с представителями Ирана на следующей неделе.Также глава МИД РФ рассказал депутатам о том, как в министерстве перебрасывают кадровые ресурсы на наиболее востребованные и "горячие" внешнеполитические участки: Африку и страны "мирового большинства".Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал ужесточение режима въезда для трудовых мигрантов. По его словам, это противоречит долгосрочным интересам России.Глава МИД России приехал на "правчас" в Госдуму на следующий день после переговоров с США. Тема мероприятия — приоритеты внешней политики РФ.

россия

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