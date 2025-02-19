https://uz.sputniknews.ru/20250219/lavrov-itogi-peregovory-rossiya-ssha-er-riyad-48021139.html
Лавров: Есть основания полагать, что США стали лучше понимать позицию России
Лавров: Есть основания полагать, что США стали лучше понимать позицию России
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РФ ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде
2025-02-19T11:00+0500
2025-02-19T11:00+0500
2025-02-19T11:00+0500
политика
сергей лавров
пресс-конференция
итоги
переговоры
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.РФ и США согласны, что нужно не провоцировать конфликт, а решать его. По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио в начале беседы особо подчеркнул принципиальную важность в международных отношениях для каждой страны руководствоваться своими национальными интересами.Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал о достигнутых договоренностях.Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне.Он также сообщил, что российская и американская стороны договорились в ближайшее время устранить проблемы в работе посольств.Также он добавил, что они попробуют не концентрироваться на каком-то конкретном проявлении этих "препон", а постараются подойти системно, чтобы раз и навсегда положить конец этим неудобствам, реально затрудняющим развитие повседневных нормальных отношений.Вторая договоренность касалась формирования процесса урегулирования на Украине.По его словам, РФ и США договорились о возобновлении сотрудничества в полном объеме.Он сообщил, что российская сторона разделяет большой интерес американской к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в разных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.Также он рассказал, что спросил у делегации США, что означают заявления о существовании "нетипичного плана" по урегулированию на Украине, ему подтвердили, что это фейк.Другие заявления главы МИД РФНапомним, что накануне делегации России и США провели в Саудовской Аравии встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.Российскую сторону на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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лавров мид рф россия сша итоги переговоры эр-рияд
лавров мид рф россия сша итоги переговоры эр-рияд
Лавров: Есть основания полагать, что США стали лучше понимать позицию России
Глава МИД РФ ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
"Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию", — сказал дипломат представителям СМИ.
РФ и США согласны, что нужно не провоцировать конфликт, а решать его. По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио в начале беседы особо подчеркнул принципиальную важность в международных отношениях для каждой страны руководствоваться своими национальными интересами.
"Мы с этим полностью согласились. Как и с тем, что эти национальные интересы далеко не всегда будут совпадать. Но, когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать их "на самотек" и тем более не провоцировать конфронтацию военного и иного рода", — сказал министр иностранных дел РФ.
Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал о достигнутых договоренностях.
Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне.
"Первое и, наверное, самое срочное и тем более не самое сложное — это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России. А также снять препоны, которые долгие годы, прежде всего, администрацией Дж.Байдена в последние четыре года, строились на направлении наших дипломатических миссий, серьезно затрудняя их работу: бесконечные высылки наших дипломатов, на которые мы были вынуждены отвечать, сохраняющиеся проблемы ареста нашей недвижимости и многое другое", — сказал Лавров.
Он также сообщил, что российская и американская стороны договорились в ближайшее время устранить проблемы в работе посольств.
"Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения этих искусственных "барьеров" в работе посольств и других загранучреждений России в США и США в России", — сказал Лавров.
Также он добавил, что они попробуют не концентрироваться на каком-то конкретном проявлении этих "препон", а постараются подойти системно, чтобы раз и навсегда положить конец этим неудобствам, реально затрудняющим развитие повседневных нормальных отношений.
Вторая договоренность касалась формирования процесса урегулирования на Украине.
"Мы согласовали, что в ближайшее время будет сформирован "процесс по украинскому урегулированию". Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, то, как Президент России Владимир Путин сказал Президенту США Дональду Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса", — сообщил Лавров.
По его словам, РФ и США договорились о возобновлении сотрудничества в полном объеме.
"(Мы договорились — ред.) по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы", — сказал дипломат.
Он сообщил, что российская сторона разделяет большой интерес американской к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в разных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.
"Выражена большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества", — добавил Лавров.
Также он рассказал, что спросил у делегации США, что означают заявления о существовании "нетипичного плана" по урегулированию на Украине, ему подтвердили, что это фейк.
Другие заявления главы МИД РФ
Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер, после того как обе стороны назначат переговорные команды.
Российская делегация объяснила американским собеседникам, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо.
Встреча Россия — США в Саудовской Аравии прошла по поручению президентов.
Чтобы не допустить "торпедирования" налаживания отношений между Россией и США, надо их налаживать. Чем мы сегодня и занимались. Скажу откровенно, небезуспешно.
Мы ощутили полную решимость, конкретный настрой наших американских коллег активным образом продвигать это движение вперед, как поручили президенты. И мы тоже будем этим заниматься.
Напомним, что накануне делегации России и США провели в Саудовской Аравии встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
Российскую сторону на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.