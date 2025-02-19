https://uz.sputniknews.ru/20250219/lavrov-itogi-peregovory-rossiya-ssha-er-riyad-48021139.html

Лавров: Есть основания полагать, что США стали лучше понимать позицию России

Лавров: Есть основания полагать, что США стали лучше понимать позицию России

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде

2025-02-19T11:00+0500

2025-02-19T11:00+0500

2025-02-19T11:00+0500

политика

сергей лавров

пресс-конференция

итоги

переговоры

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.РФ и США согласны, что нужно не провоцировать конфликт, а решать его. По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио в начале беседы особо подчеркнул принципиальную важность в международных отношениях для каждой страны руководствоваться своими национальными интересами.Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал о достигнутых договоренностях.Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне.Он также сообщил, что российская и американская стороны договорились в ближайшее время устранить проблемы в работе посольств.Также он добавил, что они попробуют не концентрироваться на каком-то конкретном проявлении этих "препон", а постараются подойти системно, чтобы раз и навсегда положить конец этим неудобствам, реально затрудняющим развитие повседневных нормальных отношений.Вторая договоренность касалась формирования процесса урегулирования на Украине.По его словам, РФ и США договорились о возобновлении сотрудничества в полном объеме.Он сообщил, что российская сторона разделяет большой интерес американской к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в разных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.Также он рассказал, что спросил у делегации США, что означают заявления о существовании "нетипичного плана" по урегулированию на Украине, ему подтвердили, что это фейк.Другие заявления главы МИД РФНапомним, что накануне делегации России и США провели в Саудовской Аравии встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.Российскую сторону на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

саудовская аравия

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