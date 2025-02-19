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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал страны каспийской "пятерки" к сближению с ЕАЭС
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал страны каспийской "пятерки" к сближению с ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В Тегеране проходит Третий Каспийский экономический форум, собравший на одной площадке представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана
2025-02-19T13:19+0500
2025-02-19T13:19+0500
2025-02-19T13:19+0500
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каспийский регион
тегеран
форум
экономика
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук призвал страны каспийской "пятерки" сблизиться с ЕАЭС, отметив преимущества такого сближения.Также он отметил, что вступление Ирана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя поможет укреплению экономических связей в регионе.Вице-премьер РФ напомнил, что Россия и Иран в своих взаиморасчетах почти полностью перешли на национальные валюты.В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Государствами-наблюдателями являются Узбекистан, Молдова, Куба и Иран.Каспийская пятерка — это Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан.
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алексей оверчук россия еаэс форум тегеран
алексей оверчук россия еаэс форум тегеран
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал страны каспийской "пятерки" к сближению с ЕАЭС
В Тегеране проходит Третий Каспийский экономический форум, собравший на одной площадке представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук призвал страны каспийской "пятерки" сблизиться с ЕАЭС, отметив преимущества такого сближения.
"Приглашаю и других участников Каспийской пятерки подумать о выгодах сближения с ЕАЭС", — заявил Оверчук в своем выступлении на Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране.
Также он отметил, что вступление Ирана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя поможет укреплению экономических связей в регионе.
Вице-премьер РФ напомнил, что Россия и Иран в своих взаиморасчетах почти полностью перешли на национальные валюты.
"Особое внимание мы уделяем использованию национальных валют во взаимных расчетах. В Евразийском экономическом союзе их доля свыше 92%. Практически полностью на расчеты в национальных валютах перешли Россия и Иран с использованием собственных систем передачи финансовых и банковских сообщений", — сказал он.
В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Государствами-наблюдателями являются Узбекистан, Молдова, Куба и Иран.
Каспийская пятерка — это Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан.