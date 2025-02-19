https://uz.sputniknews.ru/20250219/overchuk-kaspiyskaya-pyaterka-eaeu-sblijeniye-48025197.html

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал страны каспийской "пятерки" к сближению с ЕАЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал страны каспийской "пятерки" к сближению с ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В Тегеране проходит Третий Каспийский экономический форум, собравший на одной площадке представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана

2025-02-19T13:19+0500

2025-02-19T13:19+0500

2025-02-19T13:19+0500

еаэс

каспийский регион

тегеран

форум

экономика

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук призвал страны каспийской "пятерки" сблизиться с ЕАЭС, отметив преимущества такого сближения.Также он отметил, что вступление Ирана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя поможет укреплению экономических связей в регионе.Вице-премьер РФ напомнил, что Россия и Иран в своих взаиморасчетах почти полностью перешли на национальные валюты.В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Государствами-наблюдателями являются Узбекистан, Молдова, Куба и Иран.Каспийская пятерка — это Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан.

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