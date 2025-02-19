Кремль назвал возможную дату переговоров президентов России и США
16:10 19.02.2025 (обновлено: 17:23 19.02.2025)
© Sputnik / Сергей ГунеевХельсинкида президент саройида Владимир Путин ва Дональд Трамп.
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Песков: Для встречи лидеров потребуется определенная подготовка по линии МИД.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, допустил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое <...>. Может быть, а может и не быть", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Официальный представитель Кремля также добавил, что для встречи лидеров потребуется определенная подготовка по линии МИД.
Другие заявления Дмитрия Пескова
Зеленский делает противоречивые заявления на фоне переговоров США и РФ.
Москва и Вашингтон сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине.
Россия или США не могут принимать решения о выборах на Украине.
Путин назначит переговорщика от России в зависимости от того, кого назначат США.
Участие Владимира Мединского в переговорах зависит от решения Путина.
Кремль ждет, что Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта.
Решения по поводу проведения выборов на Украине не могут приниматься в Вашингтоне или Москве.
Делегации России и США в Эр-Рияде обсуждали прежде всего двусторонние отношения.
Отношения РФ и США нуждаются в реанимации и реставрации.
Отношения РФ и США за один день починить нельзя.
Дипломаты начнут работу по восстановлению отношений в свете договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде.
Настрой на продолжение переговорного процесса деловой, импульс очень хороший.
Кремль ожидает позиции Зеленского по урегулированию конфликта на Украине.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.