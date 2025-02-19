Кремль назвал возможную дату переговоров президентов России и США

Зеленский делает противоречивые заявления на фоне переговоров США и РФ. Зеленский делает противоречивые заявления на фоне переговоров США и РФ.

Москва и Вашингтон сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине. Москва и Вашингтон сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине.

Россия или США не могут принимать решения о выборах на Украине. Россия или США не могут принимать решения о выборах на Украине.

Путин назначит переговорщика от России в зависимости от того, кого назначат США. Путин назначит переговорщика от России в зависимости от того, кого назначат США.

Участие Владимира Мединского в переговорах зависит от решения Путина. Участие Владимира Мединского в переговорах зависит от решения Путина.

Кремль ждет, что Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта. Кремль ждет, что Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта.

Решения по поводу проведения выборов на Украине не могут приниматься в Вашингтоне или Москве. Решения по поводу проведения выборов на Украине не могут приниматься в Вашингтоне или Москве.

Делегации России и США в Эр-Рияде обсуждали прежде всего двусторонние отношения. Делегации России и США в Эр-Рияде обсуждали прежде всего двусторонние отношения.

Отношения РФ и США нуждаются в реанимации и реставрации. Отношения РФ и США нуждаются в реанимации и реставрации.

Отношения РФ и США за один день починить нельзя. Отношения РФ и США за один день починить нельзя.

Дипломаты начнут работу по восстановлению отношений в свете договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде. Дипломаты начнут работу по восстановлению отношений в свете договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде.

Настрой на продолжение переговорного процесса деловой, импульс очень хороший. Настрой на продолжение переговорного процесса деловой, импульс очень хороший.