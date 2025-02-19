https://uz.sputniknews.ru/20250219/uzbekistan-indiya-molodej-sotrudnichestvo-48032242.html

Молодежные организации Узбекистана и Индии намерены активизировать сотрудничество

Молодежные организации Узбекистана и Индии намерены активизировать сотрудничество

Sputnik Узбекистан

В соответствии с подписанным меморандумом стороны будут обмениваться делегациями, проводить совместные мероприятия, поддерживать молодежные стартапы

2025-02-19T15:40+0500

2025-02-19T15:40+0500

2025-02-19T15:40+0500

узбекистан

индия

общество

молодежь

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Молодежные организации Узбекистана и Индии намерены активизировать сотрудничество, сообщает ИА "Дунё".Меморандум о взаимопонимании между Агентством по делам молодежи РУз и Министерством по делам молодежи и спорта Индии подписали посол Узбекистана Сардор Рустамбаев и замглавы индийского ведомства Мита Радживлочан.Для реализации документа стороны договорились разработать дорожную карту, уделив особое внимание налаживанию регулярного обмена молодежными делегациями, проведению совместных мероприятий в сферах образования, культуры и спорта, а также взаимной поддержке стремления молодого поколения к овладению современными специальностями и реализации стартапов.Мита Радживлочан подчеркнула, что настало время открыть новую главу в истории дружбы и сотрудничества между молодежью Узбекистана и Индии."История, духовные ценности и культурные корни наших народов общие и взаимосвязанные. Подрастающее молодое поколение является продолжателем этих исторических уз. С этой точки зрения документ, подписанный организациями, ответственными за молодежную политику наших стран, одинаково важен и значим для обеих сторон", — сказала она.

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