В Узбекистане впервые запустили производство сшитого полиэтилена
14:30 19.02.2025 (обновлено: 14:38 19.02.2025)
© Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"В Узбекистане впервые будет производиться сшитый полиэтилен
© Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"
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Реализация совместного с Китаем проекта стоимостью $8 млн позволит сократить объем импорта на $30 млн в год и создать 65 новых рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Узбекистане совместно с Китаем впервые запустили производство сшитого полиэтилена, сообщает пресс-служба Шуртанского газохимического комплекса.
"В стране впервые подписано окончательное соглашение по проекту производства сшитого полиэтиленового сырья. На основании этих документов создано совместное предприятие "NASAF XCP TECHNO" и официально дан старт проекту. Предприятие создано совместно с Шуртанским газохимическим комплексом, китайской компанией "Yunnan Xinchengpeng Polymer Technology" и предприятием "Techno Cable Group", которое входит в ассоциацию "Узэлтехсаноат", — говорится в сообщении.
В результате реализации этого проекта годовая потребность внутреннего рынка в 25-30 тыс. тонн будет покрываться за счет отечественной продукции.
"Запуск данного проекта стоимостью 8 млн долларов США позволит сократить объем импорта на 30 млн долларов США в год, создать 65 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Для справки: сшитый полиэтилен — это полиэтилен с измененной на молекулярном уровне структурой. В результате звенья молекул обычного полиэтилена как бы "сшиваются" вместе, образуя прочную ячеистую сетку.
Сшитый полиэтилен (PE-X) является более прочным, эластичным и устойчивым к высоким температурам по сравнению с обычным полиэтиленом и используется в водо- и газопроводах, системах отопления, электроизоляции.
Важно и то, что при горении труб из сшитого полиэтилена не выделяется вредных токсических веществ.