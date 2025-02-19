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https://uz.sputniknews.ru/20250219/uzbekistane-proizvodstvo-sshitogo-polietilena-48031071.html
В Узбекистане впервые запустили производство сшитого полиэтилена
В Узбекистане впервые запустили производство сшитого полиэтилена
Sputnik Узбекистан
Реализация совместного с Китаем проекта стоимостью $8 млн позволит сократить объем импорта на $30 млн в год и создать 65 новых рабочих мест
2025-02-19T14:30+0500
2025-02-19T14:38+0500
узбекистан
кнр
проект
производство
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Узбекистане совместно с Китаем впервые запустили производство сшитого полиэтилена, сообщает пресс-служба Шуртанского газохимического комплекса. В результате реализации этого проекта годовая потребность внутреннего рынка в 25-30 тыс. тонн будет покрываться за счет отечественной продукции. Для справки: сшитый полиэтилен — это полиэтилен с измененной на молекулярном уровне структурой. В результате звенья молекул обычного полиэтилена как бы "сшиваются" вместе, образуя прочную ячеистую сетку. Сшитый полиэтилен (PE-X) является более прочным, эластичным и устойчивым к высоким температурам по сравнению с обычным полиэтиленом и используется в водо- и газопроводах, системах отопления, электроизоляции. Важно и то, что при горении труб из сшитого полиэтилена не выделяется вредных токсических веществ.
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узбекистан китай проект
узбекистан китай проект

В Узбекистане впервые запустили производство сшитого полиэтилена

14:30 19.02.2025 (обновлено: 14:38 19.02.2025)
© Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"В Узбекистане впервые будет производиться сшитый полиэтилен
В Узбекистане впервые будет производиться сшитый полиэтилен - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2025
© Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"
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Реализация совместного с Китаем проекта стоимостью $8 млн позволит сократить объем импорта на $30 млн в год и создать 65 новых рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Узбекистане совместно с Китаем впервые запустили производство сшитого полиэтилена, сообщает пресс-служба Шуртанского газохимического комплекса.
"В стране впервые подписано окончательное соглашение по проекту производства сшитого полиэтиленового сырья. На основании этих документов создано совместное предприятие "NASAF XCP TECHNO" и официально дан старт проекту. Предприятие создано совместно с Шуртанским газохимическим комплексом, китайской компанией "Yunnan Xinchengpeng Polymer Technology" и предприятием "Techno Cable Group", которое входит в ассоциацию "Узэлтехсаноат", — говорится в сообщении.
В результате реализации этого проекта годовая потребность внутреннего рынка в 25-30 тыс. тонн будет покрываться за счет отечественной продукции.
"Запуск данного проекта стоимостью 8 млн долларов США позволит сократить объем импорта на 30 млн долларов США в год, создать 65 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Для справки: сшитый полиэтилен — это полиэтилен с измененной на молекулярном уровне структурой. В результате звенья молекул обычного полиэтилена как бы "сшиваются" вместе, образуя прочную ячеистую сетку.
Сшитый полиэтилен (PE-X) является более прочным, эластичным и устойчивым к высоким температурам по сравнению с обычным полиэтиленом и используется в водо- и газопроводах, системах отопления, электроизоляции.
Важно и то, что при горении труб из сшитого полиэтилена не выделяется вредных токсических веществ.
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