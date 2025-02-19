https://uz.sputniknews.ru/20250219/uzbekistane-proizvodstvo-sshitogo-polietilena-48031071.html

В Узбекистане впервые запустили производство сшитого полиэтилена

В Узбекистане впервые запустили производство сшитого полиэтилена

Sputnik Узбекистан

Реализация совместного с Китаем проекта стоимостью $8 млн позволит сократить объем импорта на $30 млн в год и создать 65 новых рабочих мест

2025-02-19T14:30+0500

2025-02-19T14:30+0500

2025-02-19T14:38+0500

узбекистан

кнр

проект

производство

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Узбекистане совместно с Китаем впервые запустили производство сшитого полиэтилена, сообщает пресс-служба Шуртанского газохимического комплекса. В результате реализации этого проекта годовая потребность внутреннего рынка в 25-30 тыс. тонн будет покрываться за счет отечественной продукции. Для справки: сшитый полиэтилен — это полиэтилен с измененной на молекулярном уровне структурой. В результате звенья молекул обычного полиэтилена как бы "сшиваются" вместе, образуя прочную ячеистую сетку. Сшитый полиэтилен (PE-X) является более прочным, эластичным и устойчивым к высоким температурам по сравнению с обычным полиэтиленом и используется в водо- и газопроводах, системах отопления, электроизоляции. Важно и то, что при горении труб из сшитого полиэтилена не выделяется вредных токсических веществ.

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