https://uz.sputniknews.ru/20250220/eaeu-zaschita-prav-potrebiteley-48048077.html

В ЕАЭС улучшат защиту прав потребителей

В ЕАЭС улучшат защиту прав потребителей

Sputnik Узбекистан

Страны Союза стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка

2025-02-20T16:50+0500

2025-02-20T16:50+0500

2025-02-20T16:50+0500

еаэс

потребители

права

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Страны ЕАЭС будут работать над улучшением защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба ЕЭК.В совместной деятельности по этому направлению страны Союза стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка, добавили в пресс-службе.Также коллегия Комиссии одобрила общие подходы государств-членов к проведению обзоров законодательства в сфере защиты прав потребителей.Государствам рекомендовали исследовать полноту и эффективность соответствующих нормативных документов для обеспечения защиты безопасности и здоровья покупателей, их экономических интересов, доступа к информации, механизмам разрешения споров.Благодаря этому государства Союза смогут выявлять существующие пробелы и адаптировать свои нормы к изменениям на рынке и потребностям общества.Комиссия рассмотрит обзоры исследований законодательств на заседаниях профильного Консультативного комитета.

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