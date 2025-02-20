Переговоры РФ и США: Путин оценил результаты
11:00 20.02.2025 (обновлено: 11:18 20.02.2025)
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Глава РФ в ходе посещения научно-производственного предприятия "Радар ммс" в Санкт-Петербурге ответил на вопросы представителей СМИ.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что оценивает положительно результаты переговоров в Эр-Рияде, сообщается на сайте Кремля.
В ходе посещения НПП "Радар ммс" глава РФ ответил на вопросы представителей российских СМИ.
"Оценка положительная", — сказал он, комментируя результаты переговоров России и США.
Также глава РФ рассказал о направлениях совместной работы с США.
"У нас (РФ и США — ред.) есть и другие вопросы, и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках, космос, конечно... Все это было предметом обсуждения, рассмотрения на встрече в Эр-Рияде", — сообщил российский лидер.
Также он заявил, что Россия не вмешивается в дела Европы и США, не спекулирует на вопросах между США и их союзниками.
Другие заявления Владимира Путина
Об отношениях России и США
Отношения РФ и США таковы, что встречи за чашкой кофе недостаточно.
Команды России и США должны подготовиться, чтобы выйти на приемлемые решения по разным вопросам.
Посредники в диалоге между Россией и США не нужны.
Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку.
Целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия между РФ и США.
Без повышения уровня доверия между Россией и Соединенными Штатами решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, невозможно.
Выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят, если так пойдет и дальше, в посольствах останутся работать только уборщицы.
РФ и США в Эр-Рияде договорились, что работа диппредставительств будет возобновлена в нормальном режиме.
О переговорах по Украине
Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации с Украиной.
Россия готова сесть за стол переговоров по Украине.
Отвечая на вопросы о встрече с Дональдом Трампом, президент России заявил, что с удовольствием встретится с американским коллегой, но для этого нужна подготовка. Также он рассказал, что желание провести с главой США Дональдом Трампом встречу является обоюдным. При этом отметил, что не готов сказать, когда состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Об атаке БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК
Самостоятельно ВСУ были не в состоянии атаковать нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Краснодарском крае, у них нет для этого космических группировок.
Западное оборудование пострадало на нефтеперекачивающей станции "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) при атаке ВСУ, его нельзя быстро восстановить.
Атака на КТК способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках.
Также Путин допустил связь атаки ВСУ на КТК с санкциями против России.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Кроме того, Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО, заявив, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Для справки: научно-производственное предприятие "Радар ммс" в Санкт-Петербурге — один из российских лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.
Предприятие занимается беспилотными авиасистемами, а также комплексами морского базирования, гидрометеообеспечением, микроэлектроникой и другим оборудованием.
У "Радар ммс" налажен полный цикл научно-производственной деятельности: это исследования, разработка, производство, испытание, сбыт, сопровождение в эксплуатации. Предприятие располагает собственной базой с комплексом моделирования и испытаний. Действует несколько научных и инженерных школ.
Путин назвал вклад "Радар ммс" в укрепление обороноспособности России весомым и вручил коллективу предприятия орден Александра Невского.