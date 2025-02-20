https://uz.sputniknews.ru/20250220/putin-intervyu-jurnalisty-48041351.html

Переговоры РФ и США: Путин оценил результаты

Переговоры РФ и США: Путин оценил результаты

Sputnik Узбекистан

Глава РФ в ходе посещения научно-производственного предприятия "Радар ммс" в Санкт-Петербурге ответил на вопросы представителей СМИ

2025-02-20T11:00+0500

2025-02-20T11:00+0500

2025-02-20T11:18+0500

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что оценивает положительно результаты переговоров в Эр-Рияде, сообщается на сайте Кремля.В ходе посещения НПП "Радар ммс" глава РФ ответил на вопросы представителей российских СМИ. "Оценка положительная", — сказал он, комментируя результаты переговоров России и США.Также глава РФ рассказал о направлениях совместной работы с США.Также он заявил, что Россия не вмешивается в дела Европы и США, не спекулирует на вопросах между США и их союзниками.Другие заявления Владимира ПутинаОб отношениях России и СШАО переговорах по УкраинеОтвечая на вопросы о встрече с Дональдом Трампом, президент России заявил, что с удовольствием встретится с американским коллегой, но для этого нужна подготовка. Также он рассказал, что желание провести с главой США Дональдом Трампом встречу является обоюдным. При этом отметил, что не готов сказать, когда состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом.Об атаке БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТКТакже Путин допустил связь атаки ВСУ на КТК с санкциями против России.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.Кроме того, Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО, заявив, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.Для справки: научно-производственное предприятие "Радар ммс" в Санкт-Петербурге — один из российских лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.Предприятие занимается беспилотными авиасистемами, а также комплексами морского базирования, гидрометеообеспечением, микроэлектроникой и другим оборудованием.У "Радар ммс" налажен полный цикл научно-производственной деятельности: это исследования, разработка, производство, испытание, сбыт, сопровождение в эксплуатации. Предприятие располагает собственной базой с комплексом моделирования и испытаний. Действует несколько научных и инженерных школ.Путин назвал вклад "Радар ммс" в укрепление обороноспособности России весомым и вручил коллективу предприятия орден Александра Невского.

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