https://uz.sputniknews.ru/20250220/tashkent-kniga-prezentatsiya-48056351.html
В Ташкенте презентовали книгу “Российские дипломаты-туркестановеды”
В Ташкенте презентовали книгу “Российские дипломаты-туркестановеды”
Sputnik Узбекистан
Новая книга историка, публициста и общественного деятеля Юрия Флыгина издана при содействии Посольства России в Узбекистане.
2025-02-20T18:35+0500
2025-02-20T18:35+0500
2025-02-20T18:35+0500
общество
узбекистан
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презентация
россотрудничество
посольство россии в узбекистане
эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялась презентация книги историка-востоковеда Юрия Флыгина “Российские дипломаты-туркестановеды”. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Научно-биографический очерк продолжает серию книг автора о российских исследователях Средней Азии. Издание книги приурочили к 475-летию с момента создания в России внешнеполитического ведомства.Книга рассказывает о роли российских дипломатов, которые посещали среднеазиатские земли в XVIII-первой половине XIX века и, помимо выполнения своих непосредственных рабочих функций, внесли вклад в изучение географии, истории и культуры народов и стран Средней Азии.В мероприятии приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, ученые-историки, писатели, члены Законодательной палаты Олий Мажлиса, преподаватели и студенты образовательных учреждений, СМИ и широкая общественность.Олег Мальгинов отметил, что особенно рад видеть на мероприятии представителей разных поколений.Под эгидой посольства России и Россотрудничества в Узбекистане за три года открыто три клуба юных дипломатов: на базе школ Ташкента, Бостанлыкского района Ташкентской области и Бухары, рассказал координатор культурных, молодежных и гуманитарных программ представительства Россотрудничества Ростислав Войтеховский.После презентации книги автором, присутствующие высказали свое мнение о поднимаемой в ней теме и ее важности в освещении роли российских дипломатов в изучении Туркестана, задали интересующие их вопросы. “Книга подчеркивает значимость исторического наследия, которое на сегодня продолжает влиять на современное сотрудничество между нашими странами. И таким образом, активное взаимодействие посольств и многогранное сотрудничество наших государств на всех уровнях демонстрирует, что российско-узбекские отношения на сегодняшний день – живой пример взаимодополнения и взаимного обогащения”, — поделилась своим мнением депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Екатерина Смесова.
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ташкент книга презентация посольство россии в узбекистане
ташкент книга презентация посольство россии в узбекистане
В Ташкенте презентовали книгу “Российские дипломаты-туркестановеды”
Эксклюзив
Новая книга историка, публициста и общественного деятеля Юрия Флыгина издана при содействии Посольства России в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik
. В Русском доме в Ташкенте состоялась презентация книги историка-востоковеда Юрия Флыгина “Российские дипломаты-туркестановеды”. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Научно-биографический очерк продолжает серию книг автора о российских исследователях Средней Азии. Издание книги приурочили к 475-летию с момента создания в России внешнеполитического ведомства.
Книга рассказывает о роли российских дипломатов, которые посещали среднеазиатские земли в XVIII-первой половине XIX века и, помимо выполнения своих непосредственных рабочих функций, внесли вклад в изучение географии, истории и культуры народов и стран Средней Азии.
В мероприятии приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, ученые-историки, писатели, члены Законодательной палаты Олий Мажлиса, преподаватели и студенты образовательных учреждений, СМИ и широкая общественность.
Олег Мальгинов отметил, что особенно рад видеть на мероприятии представителей разных поколений.
“Очень важно, чтобы молодые, интересующиеся историей и дипломатией узбекистанцы подхватили эстафету и двигали вперед и отношения, и изучение нашей взаимной истории”, — отметил он.
Под эгидой посольства России и Россотрудничества в Узбекистане за три года открыто три клуба юных дипломатов: на базе школ Ташкента, Бостанлыкского района Ташкентской области и Бухары, рассказал координатор культурных, молодежных и гуманитарных программ представительства Россотрудничества Ростислав Войтеховский.
После презентации книги автором, присутствующие высказали свое мнение о поднимаемой в ней теме и ее важности в освещении роли российских дипломатов в изучении Туркестана, задали интересующие их вопросы.
“Книга подчеркивает значимость исторического наследия, которое на сегодня продолжает влиять на современное сотрудничество между нашими странами. И таким образом, активное взаимодействие посольств и многогранное сотрудничество наших государств на всех уровнях демонстрирует, что российско-узбекские отношения на сегодняшний день – живой пример взаимодополнения и взаимного обогащения”, — поделилась своим мнением депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Екатерина Смесова.