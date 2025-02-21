https://uz.sputniknews.ru/20250221/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-putina-mirziyoeva-48066697.html
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Шавката Мирзиёева
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Шавката Мирзиёева
Sputnik Узбекистан
Особое внимание уделено обеспечению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов промышленной кооперации в регионах двух стран.
2025-02-21T14:52+0500
2025-02-21T14:52+0500
2025-02-21T15:27+0500
владимир путин
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телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера. В ходе разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Были рассмотрены результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года в соответствии с утвержденной лидерами "дорожной картой".С большим удовлетворением стороны отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки, образования, включая подготовку инженерных кадров, в здравоохранении и спорте.Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих мероприятий.
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телефонный разговор путин мирзиёев
телефонный разговор путин мирзиёев
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Шавката Мирзиёева
14:52 21.02.2025 (обновлено: 15:27 21.02.2025)
Особое внимание уделено обеспечению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов промышленной кооперации в регионах двух стран.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В ходе разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Были рассмотрены результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года в соответствии с утвержденной лидерами "дорожной картой".
"Высоко оценены плодотворные контакты и обмены, активно проходящие на разных уровнях. Особое внимание уделено обеспечению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов промышленной кооперации в регионах двух стран", — отметили в пресс-службе.
С большим удовлетворением стороны отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки, образования, включая подготовку инженерных кадров, в здравоохранении и спорте.
Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих мероприятий.