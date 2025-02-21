https://uz.sputniknews.ru/20250221/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-putina-mirziyoeva-48066697.html

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Шавката Мирзиёева

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Шавката Мирзиёева

Sputnik Узбекистан

Особое внимание уделено обеспечению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов промышленной кооперации в регионах двух стран.

2025-02-21T14:52+0500

2025-02-21T14:52+0500

2025-02-21T15:27+0500

владимир путин

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

дмитрий песков

узбекистан

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25885424_202:112:1200:673_1920x0_80_0_0_d947dac584d6e15b4104147f059eee9c.jpg

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера. В ходе разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Были рассмотрены результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года в соответствии с утвержденной лидерами "дорожной картой".С большим удовлетворением стороны отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки, образования, включая подготовку инженерных кадров, в здравоохранении и спорте.Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих мероприятий.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

телефонный разговор путин мирзиёев