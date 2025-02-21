https://uz.sputniknews.ru/20250221/summu-garantirovannyx-vkladov-v-bankax-snizili-do-200-mln-sumov-48057866.html

Сумму гарантированных вкладов в банках Узбекистана снизили до 200 млн сумов

Сумму гарантированных вкладов в банках Узбекистана снизили до 200 млн сумов

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О гарантиях защиты вкладов в банках" в новой редакции.

2025-02-21T10:01+0500

2025-02-21T10:01+0500

2025-02-21T10:09+0500

новый закон

шавкат мирзиёев

банк

финансы

компенсация

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О гарантиях защиты вкладов в банках", сообщает информационно-правовой портал Norma.Документ вносит существенные изменения в систему гарантирования вкладов в банках Узбекистана, в частности, сокращает максимальную сумму страхования по вкладам в одном банке до 200 млн сумов. Кроме того, новый закон распространяет действие гарантий на депозиты индивидуальных предпринимателей и бизнеса.Согласно новому закону, теперь сумма гарантированного максимального вклада составляет 200 млн сумов на одного вкладчика в одном банке. Клиенты по-прежнему могут размещать депозиты в банке на сумму, превышающую 200 млн сумов. Однако в случае ликвидации банка государство гарантирует возмещение только до 200 млн сумов. Оставшуюся сумму вкладчик сможет взыскать с банка в судебном порядке.Это требование распространяется на новые вклады, размещенные после вступления закона в силу. Если клиент банка имеет вклад, открытый до вступления закона в силу, он полностью гарантирован независимо от суммы.Еще одним новшеством документа является то, что гарантируются не только вклады физических лиц, но и предпринимательских субъектов, включая индивидуальных предпринимателей.Гарантирование вкладов и установление необходимо для защиты вкладчиков. Если банк ликвидируется, вкладчики смогут вернуть свои средства. Кроме того, по мнению Центрального банка это стимулирует банки конкурировать не за счет высоких процентных ставок, а за счет устойчивой деятельности.Агентство по гарантированию вкладов является государственным учреждением, которое считается уполномоченным органом в области гарантирования защиты вкладов в банках. Банки уплачивают в Фонд единовременный, календарный и специальный взносы.Также изменились сроки выплаты компенсации вкладчикам. Если ранее срок начала возврата вкладов составлял 83 дня, то теперь он уменьшен до 20 рабочих дней и постепенно будет сокращен до 7 рабочих дней. Это означает, что Агентству дается максимум 20 рабочих дней на выплату компенсации, но при необходимых условиях выплаты могут быть произведены и раньше срока.Объектом гарантирования вклада считаются:Объектом гарантирования не являются:

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