Сумму гарантированных вкладов в банках Узбекистана снизили до 200 млн сумов
10:01 21.02.2025 (обновлено: 10:09 21.02.2025)
© Sputnik / Игорь ЗарембоСотрудница в операционном зале офиса банка
© Sputnik / Игорь Зарембо
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В новой редакции принят закон, направленный на защиту банковских вкладов. Документ меняет систему гарантирования вкладов в банках республики, в частности, сокращает максимальную сумму страхования по вкладам в одном банке до 200 млн сумов (приблизительно $15,4 тысячи).
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О гарантиях защиты вкладов в банках", сообщает информационно-правовой портал Norma.
Документ вносит существенные изменения в систему гарантирования вкладов в банках Узбекистана, в частности, сокращает максимальную сумму страхования по вкладам в одном банке до 200 млн сумов. Кроме того, новый закон распространяет действие гарантий на депозиты индивидуальных предпринимателей и бизнеса.
Согласно новому закону, теперь сумма гарантированного максимального вклада составляет 200 млн сумов на одного вкладчика в одном банке. Клиенты по-прежнему могут размещать депозиты в банке на сумму, превышающую 200 млн сумов. Однако в случае ликвидации банка государство гарантирует возмещение только до 200 млн сумов. Оставшуюся сумму вкладчик сможет взыскать с банка в судебном порядке.
Это требование распространяется на новые вклады, размещенные после вступления закона в силу. Если клиент банка имеет вклад, открытый до вступления закона в силу, он полностью гарантирован независимо от суммы.
Еще одним новшеством документа является то, что гарантируются не только вклады физических лиц, но и предпринимательских субъектов, включая индивидуальных предпринимателей.
Гарантирование вкладов и установление необходимо для защиты вкладчиков. Если банк ликвидируется, вкладчики смогут вернуть свои средства. Кроме того, по мнению Центрального банка это стимулирует банки конкурировать не за счет высоких процентных ставок, а за счет устойчивой деятельности.
Агентство по гарантированию вкладов является государственным учреждением, которое считается уполномоченным органом в области гарантирования защиты вкладов в банках. Банки уплачивают в Фонд единовременный, календарный и специальный взносы.
Также изменились сроки выплаты компенсации вкладчикам. Если ранее срок начала возврата вкладов составлял 83 дня, то теперь он уменьшен до 20 рабочих дней и постепенно будет сокращен до 7 рабочих дней. Это означает, что Агентству дается максимум 20 рабочих дней на выплату компенсации, но при необходимых условиях выплаты могут быть произведены и раньше срока.
Новая сумма компенсации не затронет уже открытые депозиты — по ним сохранится полная гарантия, но только если это срочные и накопительные вклады (не действует на вклады до первого востребования). Однако если вклад был увеличен сверх установленного лимита, и срок его возврата продлен после вступления закона в силу, то гарантия применяется до 200 млн сумов.
Объектом гарантирования вклада считаются:
остаток денежных средств, внесенных в банк в соответствии с договором банковского вклада или банковского счета;
средства, хранящиеся на отдельных счетах до выполнения условий договора (например, услуга "эскроу");
средства, удостоверенные сберегательным (депозитным) сертификатом;
остаток начисленных процентов по договору банковского вклада или счета, которые не были выплачены на момент наступления гарантийного случая, если их начисление предусмотрено договором;
остаток начисленных, но не выплаченных процентов, указанных в сберегательном (депозитном) сертификате.
Объектом гарантирования не являются:
вклады банков, небанковских кредитных организаций, лизинговых организаций, страховых организаций, инвестиционных и паевых фондов;
вклады государственных организаций и предприятий, а также государственных органов Узбекистана или иностранного государства;
вклады связанных лиц с банком, за исключением вкладов членов правления и ключевого персонала банка, размер которых не превышает заработную плату и приравненные к ней платежи за последние три месяца;
вклады в дочерних банках или филиалах банка, открытых за границей;
денежные средства, накопленные на индивидуальных накопительных пенсионных счетах;
денежные средства, полученные от деятельности, связанной с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.