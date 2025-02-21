В Узбекистане должников заставят платить за вывоз мусора — Сенат одобрил закон
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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Согласно данным, в настоящее время в системе накопилась дебиторская задолженность в размере 600 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Сенаторы одобрили закон, направленный на укрепление платежной дисциплины в сфере оказания услуг по сбору и вывозу отходов. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов адаптируются к требованиям времени
Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов адаптируются к требованиям времени
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
На четвертом пленарном заседании Сената было отмечено, что в стране проводится системная работа, направленная на повышение качества услуг по сбору и вывозу отходов. Однако из-за несвоевременной оплаты услуг, оказываемых в данной сфере, резко возрастает дебиторская задолженность. Согласно данным в системе накопилась задолженность в размере 600 млрд сумов.
"Это препятствует инвестированию в обновление основных фондов организаций данной сферы и повышение качества услуг, широкому привлечению в сферу субъектов предпринимательства и представителей частного сектора. Меры воздействия в отношении абонента, который не оплатил вовремя, все еще принимаются только в судебном порядке, и этот процесс длится долго", — отмечалось на заседании.
Настоящим законом вносятся дополнения и изменения в Гражданский и Жилищный кодексы, законы "О конкуренции" и "Об электроэнергетике".
Так, теперь потребителям, имеющим задолженность по обязательным платежам за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, направляется короткое сообщение (sms). После этого прием платежей за электроэнергию от потребителя будет временно ограничен до погашения указанной задолженности. При этом устанавливается, что организации, оказывающие услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, несут ответственность за обеспечение надежности и правильности расчетов по платежам.
Согласно документу, временные ограничения на прием платежей за электроэнергию автоматически отменяются в случае устранения задолженности потребителями, имеющими задолженность по обязательным платежам за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов адаптируются к требованиям времени
Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов адаптируются к требованиям времени
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Принятие закона служит укреплению платежной дисциплины за оказываемые услуги по сбору и вывозу отходов, обновлению основных фондов обслуживающих организаций и повышению качества оказания услуг, привлечению в данную сферу субъектов предпринимательства, считают сенаторы.