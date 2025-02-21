https://uz.sputniknews.ru/20250221/v-uzbekistane-doljnikov-zastavyat-platit-za-vyvoz-musora-zakon-48077061.html

В Узбекистане должников заставят платить за вывоз мусора — Сенат одобрил закон

В Узбекистане должников заставят платить за вывоз мусора — Сенат одобрил закон

Sputnik Узбекистан

Согласно данным в настоящее время в системе накопилась дебиторская задолженность в размере 600 млрд сумов.

2025-02-21T18:30+0500

2025-02-21T18:30+0500

2025-02-21T18:30+0500

новый закон

узбекистан

мусор

вывоз мусора

оплата коммунальных платежей

электроэнергия

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Сенаторы одобрили закон, направленный на укрепление платежной дисциплины в сфере оказания услуг по сбору и вывозу отходов. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.На четвертом пленарном заседании Сената было отмечено, что в стране проводится системная работа, направленная на повышение качества услуг по сбору и вывозу отходов. Однако из-за несвоевременной оплаты услуг, оказываемых в данной сфере, резко возрастает дебиторская задолженность. Согласно данным в системе накопилась задолженность в размере 600 млрд сумов.Настоящим законом вносятся дополнения и изменения в Гражданский и Жилищный кодексы, законы "О конкуренции" и "Об электроэнергетике".Так, теперь потребителям, имеющим задолженность по обязательным платежам за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, направляется короткое сообщение (sms). После этого прием платежей за электроэнергию от потребителя будет временно ограничен до погашения указанной задолженности. При этом устанавливается, что организации, оказывающие услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, несут ответственность за обеспечение надежности и правильности расчетов по платежам.Принятие закона служит укреплению платежной дисциплины за оказываемые услуги по сбору и вывозу отходов, обновлению основных фондов обслуживающих организаций и повышению качества оказания услуг, привлечению в данную сферу субъектов предпринимательства, считают сенаторы.

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