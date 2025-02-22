https://uz.sputniknews.ru/20250222/gorodskaya-jizn-tashkenta-v-fotolente-sputnik-uzbekistan-48013506.html

Яркие пейзажи Ташкента – в фотоленте Sputnik Узбекистан

Яркие пейзажи Ташкента – в фотоленте Sputnik Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Cцены городской жизни создают уникальную атмосферу столицы, в которой кипит энергия большого города и сохраняется душевное тепло восточного гостеприимства.

2025-02-22T19:35+0500

2025-02-22T19:35+0500

2025-02-22T19:35+0500

ташкент

солнце

прогулка

фото

фотолента

мультимедиа

узбекистан

город

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Повседневный Ташкент — это город в движении, город в котором жизнь бурлит на каждом перекрёстке, в каждом парке и на каждой улице. Здесь время идёт своим чередом, связывая прошлое с настоящим и создавая будущее, в котором сохраняются традиции и рождаются новые истории. Ташкент — это город, где история встречается с современностью, а суета мегаполиса гармонично сочетается с уютом зеленых парков. Прогуливаясь по улицам столицы Узбекистана, можно увидеть, как традиции плавно переплетаются с новейшими веяниями архитектуры и технологий.

ташкент

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