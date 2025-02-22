Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250222/gorodskaya-jizn-tashkenta-v-fotolente-sputnik-uzbekistan-48013506.html
Яркие пейзажи Ташкента – в фотоленте Sputnik Узбекистан
Яркие пейзажи Ташкента – в фотоленте Sputnik Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Cцены городской жизни создают уникальную атмосферу столицы, в которой кипит энергия большого города и сохраняется душевное тепло восточного гостеприимства.
2025-02-22T19:35+0500
2025-02-22T19:35+0500
ташкент
солнце
прогулка
фото
фотолента
мультимедиа
узбекистан
город
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/13/48020980_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_23d757727965a02ee43df563aed5d062.jpg
Повседневный Ташкент — это город в движении, город в котором жизнь бурлит на каждом перекрёстке, в каждом парке и на каждой улице. Здесь время идёт своим чередом, связывая прошлое с настоящим и создавая будущее, в котором сохраняются традиции и рождаются новые истории. Ташкент — это город, где история встречается с современностью, а суета мегаполиса гармонично сочетается с уютом зеленых парков. Прогуливаясь по улицам столицы Узбекистана, можно увидеть, как традиции плавно переплетаются с новейшими веяниями архитектуры и технологий.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/13/48020980_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5a7cbbbf7be825eb509fac72b2d34ffb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотолента ташкент фотографии столица город
фотолента ташкент фотографии столица город

Яркие пейзажи Ташкента – в фотоленте Sputnik Узбекистан

19:35 22.02.2025
Подписаться
Эксклюзив
Cцены городской жизни создают уникальную атмосферу столицы, в которой кипит энергия большого города и сохраняется душевное тепло восточного гостеприимства.
Повседневный Ташкент — это город в движении, город в котором жизнь бурлит на каждом перекрёстке, в каждом парке и на каждой улице. Здесь время идёт своим чередом, связывая прошлое с настоящим и создавая будущее, в котором сохраняются традиции и рождаются новые истории.
Ташкент — это город, где история встречается с современностью, а суета мегаполиса гармонично сочетается с уютом зеленых парков. Прогуливаясь по улицам столицы Узбекистана, можно увидеть, как традиции плавно переплетаются с новейшими веяниями архитектуры и технологий.
© Sputnik / Бахром Хатамов

На пешеходных переходах пересекаются пути самых разных людей: студенты спешат на занятия, пожилые пары прогуливаются по бульварам, молодежь ведет оживлённые беседы

На пешеходных переходах пересекаются пути самых разных людей: студенты спешат на занятия, пожилые пары прогуливаются по бульварам, молодежь ведет оживлённые беседы - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

На пешеходных переходах пересекаются пути самых разных людей: студенты спешат на занятия, пожилые пары прогуливаются по бульварам, молодежь ведет оживлённые беседы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рядом с вокзалом простираются широкие улицы, по которым неспешно движутся автомобили и автобусы, перевозя горожан по их повседневным делам

Рядом с вокзалом простираются широкие улицы, по которым неспешно движутся автомобили и автобусы, перевозя горожан по их повседневным делам - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рядом с вокзалом простираются широкие улицы, по которым неспешно движутся автомобили и автобусы, перевозя горожан по их повседневным делам

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жилой дом памятник архитектуры, построен в 1927 году. Автор постройки – знаменитый архитектор Георгий Сваричевский, который работал в Ташкенте с 1895 года. Строили дом для работников железной дороги. Охраняется государством.

Жилой дом памятник архитектуры, построен в 1927 году. Автор постройки – знаменитый архитектор Георгий Сваричевский, который работал в Ташкенте с 1895 года. Строили дом для работников железной дороги. Охраняется государством. - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жилой дом памятник архитектуры, построен в 1927 году. Автор постройки – знаменитый архитектор Георгий Сваричевский, который работал в Ташкенте с 1895 года. Строили дом для работников железной дороги. Охраняется государством.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Городская жизнь Ташкента - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Городская жизнь Ташкента - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зимой деревья обнажают свои ветви, добавляя особую меланхолию в городской пейзаж

Зимой деревья обнажают свои ветви, добавляя особую меланхолию в городской пейзаж - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зимой деревья обнажают свои ветви, добавляя особую меланхолию в городской пейзаж

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте облагорожены и благоустроенны берега рек и каналов

В Ташкенте облагорожены и благоустроенны берега рек и каналов - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте облагорожены и благоустроенны берега рек и каналов

© Sputnik / Бахром Хатамов
Городская жизнь Ташкента - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Несмотря на прохладную погоду, парки остаются популярным местом для прогулок и кормления птиц

Несмотря на прохладную погоду, парки остаются популярным местом для прогулок и кормления птиц - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Несмотря на прохладную погоду, парки остаются популярным местом для прогулок и кормления птиц

© Sputnik / Бахром Хатамов
Городская жизнь Ташкента - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Городская жизнь Ташкента - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Городская жизнь Ташкента - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Городская жизнь Ташкента - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Городская жизнь Ташкента - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

В самом центре города возвышается величественное здание вокзала "Тошкент", который встречает гостей и провожает местных жителей в разные уголки страны. Его монументальный фасад с элементами восточного орнамента олицетворяет собой ворота в динамичный и яркий мир Ташкента

В самом центре города возвышается величественное здание вокзала &quot;Тошкент&quot;, который встречает гостей и провожает местных жителей в разные уголки страны. Его монументальный фасад с элементами восточного орнамента олицетворяет собой ворота в динамичный и яркий мир Ташкента - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

В самом центре города возвышается величественное здание вокзала "Тошкент", который встречает гостей и провожает местных жителей в разные уголки страны. Его монументальный фасад с элементами восточного орнамента олицетворяет собой ворота в динамичный и яркий мир Ташкента

© Sputnik / Бахром Хатамов
Городская жизнь Ташкента - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Современные высотки соседствуют с постройками советской эпохи, а вдоль улиц виднеются уютные кафе и магазины. Эта эклектика придаёт Ташкенту особый шарм, отражая его многослойную историю и стремление в будущее

Современные высотки соседствуют с постройками советской эпохи, а вдоль улиц виднеются уютные кафе и магазины. Эта эклектика придаёт Ташкенту особый шарм, отражая его многослойную историю и стремление в будущее - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Современные высотки соседствуют с постройками советской эпохи, а вдоль улиц виднеются уютные кафе и магазины. Эта эклектика придаёт Ташкенту особый шарм, отражая его многослойную историю и стремление в будущее

© Sputnik / Бахром Хатамов
Городская жизнь Ташкента - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0