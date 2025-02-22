https://uz.sputniknews.ru/20250222/muzyka-dushi-nezryachiy-uchitel-peredaet-iskusstvo-makom-novym-pokoleniyam-48086558.html

Музыка души: незрячий учитель передает искусство маком новым поколениям

Музыка души: незрячий учитель передает искусство маком новым поколениям

Sputnik Узбекистан

Шахриёр Додожонов не видит этот мир, но слышит его в звуках макома. Несмотря на особенности здоровья, он стал преподавателем и теперь обучает детей традиционному искусству.

2025-02-22T17:09+0500

2025-02-22T17:09+0500

2025-02-22T17:30+0500

музыка

видео

искусство

преподаватель

сырдарьинская область

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Шахриёр Додожонов не видит этот мир, но слышит его в звуках макома. Несмотря на особенности здоровья, он стал преподавателем и теперь обучает детей традиционному искусству.Шахриёр мечтал быть артистом с детства, и незрячесть не стала для него преградой. Благодаря поддержке семьи, наставников и однокурсников он окончил Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, а теперь сам обучает детей макому в небольшом городе Сырдарьинской области.Преподаватель с трепетом относится к каждому ученику и, несмотря на сложность исполнения макома, никого не отбирает.В сюжете Sputnik Узбекистан Шахриёр расскажет, как преодолел трудности, почему важно сохранить традиционное искусство и как он находит подход к своим ученикам.

сырдарьинская область

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2025

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

маком музыка учитель додожонов