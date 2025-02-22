https://uz.sputniknews.ru/20250222/muzyka-dushi-nezryachiy-uchitel-peredaet-iskusstvo-makom-novym-pokoleniyam-48086558.html
Музыка души: незрячий учитель передает искусство маком новым поколениям
Музыка души: незрячий учитель передает искусство маком новым поколениям
Sputnik Узбекистан
Шахриёр Додожонов не видит этот мир, но слышит его в звуках макома. Несмотря на особенности здоровья, он стал преподавателем и теперь обучает детей традиционному искусству.
2025-02-22T17:09+0500
2025-02-22T17:09+0500
2025-02-22T17:30+0500
музыка
видео
искусство
преподаватель
сырдарьинская область
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Шахриёр Додожонов не видит этот мир, но слышит его в звуках макома. Несмотря на особенности здоровья, он стал преподавателем и теперь обучает детей традиционному искусству.Шахриёр мечтал быть артистом с детства, и незрячесть не стала для него преградой. Благодаря поддержке семьи, наставников и однокурсников он окончил Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, а теперь сам обучает детей макому в небольшом городе Сырдарьинской области.Преподаватель с трепетом относится к каждому ученику и, несмотря на сложность исполнения макома, никого не отбирает.В сюжете Sputnik Узбекистан Шахриёр расскажет, как преодолел трудности, почему важно сохранить традиционное искусство и как он находит подход к своим ученикам.
сырдарьинская область
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
маком музыка учитель додожонов
маком музыка учитель додожонов
Музыка души: незрячий учитель передает искусство маком новым поколениям
17:09 22.02.2025 (обновлено: 17:30 22.02.2025)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Шахриёр Додожонов мечтал быть артистом с детства, и незрячесть не стала для него преградой. Благодаря поддержке семьи, наставников и однокурсников он окончил институт искусств и культуры, а теперь сам обучает детей макому в небольшом городе Сырдарьинской области.
Шахриёр Додожонов не видит этот мир, но слышит его в звуках макома. Несмотря на особенности здоровья, он стал преподавателем и теперь обучает детей традиционному искусству.
"Родители, когда приводят своих детей, поначалу думают: как он будет проводить урок? Но потом, несколько раз посетив занятия вместе с ребенком и увидев, как я работаю, радуются. Они понимают, что я действительно хорошо выполняю свою работу, и говорят теплые слова", — рассказывает он.
Шахриёр мечтал быть артистом с детства, и незрячесть не стала для него преградой. Благодаря поддержке семьи, наставников и однокурсников он окончил Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, а теперь сам обучает детей макому в небольшом городе Сырдарьинской области.
"Я считаю, что вместо того, чтобы слушать зарубежные песни, лучше дать вторую жизнь народным макомам, оставленным нам учителями, написав для них красивую аранжировку. В таком формате их начнет слушать молодежь", — уверен Додожонов.
Преподаватель с трепетом относится к каждому ученику и, несмотря на сложность исполнения макома, никого не отбирает.
"Я думаю, что учитель не имеет права выбирать ученика. Напротив, у ученика есть право выбрать преподавателя. Но учитель должен уметь выстроить взаимоотношения с любым учеником и передать первые знания. Если у учащегося есть способности, он продолжит обучение до конца, если нет — попробует себя в другом направлении", — говорит он.
В сюжете Sputnik Узбекистан Шахриёр расскажет, как преодолел трудности, почему важно сохранить традиционное искусство и как он находит подход к своим ученикам.