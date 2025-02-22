https://uz.sputniknews.ru/20250222/uzbekistan-razvivaet-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-s-turetskim-burdurom-48084616.html

Узбекистан развивает многоплановое сотрудничество с турецким Бурдуром – подробности

Узбекистан развивает многоплановое сотрудничество с турецким Бурдуром – подробности

Sputnik Узбекистан

В турецком регионе Бурдур представлен торгово-экономический, инвестиционный и туристического потенциал Узбекистана.

2025-02-22T13:55+0500

2025-02-22T13:55+0500

2025-02-22T13:55+0500

узбекистан

турция

сотрудничество

торговля

инвестиции

экономика

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Предприниматели турецкого региона Бурдур ознакомились с торгово-экономическим, инвестиционным и туристическим потенциалом Узбекистана в ходе мероприятия, организованного дипломатическими представительствами РУз. в Турции, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии приняли участие председатель Совета директоров Торгово-промышленной палаты региона Бурдур Юсуф Кейик, члены Совета директоров и более 50 предпринимателей региона.На мероприятии обсуждались дополнительные возможности развития взаимной торговли и перспективы реализации совместных проектов. В частности, состоялся обмен мнениями по обмену опытом, активизации контактов в таких сферах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, производство стройматериалов, электротехника, производство мебели.В ходе визита в регион Будур дипломаты ознакомились с деятельностью крупных местных предприятий и провели переговоры с их руководством.Состоялись переговоры с руководством компании "Orallar Group", работающей в сферах сельского хозяйства, строительства и информационных технологий, компании "ECTS Makina", производящей оборудование для тепличного хозяйства, компании "Avoya", работающей в сфере пищевой промышленности, компании "Chichekmersan Marble", производящей мрамор. Также были изучены возможности реализации новых совместных проектов с этими компаниями в Узбекистане.По итогам мероприятий достигнута договоренность об организации визита делегации во главе с председателем совета директоров Торгово-промышленной палаты региона Бурдур Юсуфом Кейиком в Узбекистан во втором квартале 2025 года для изучения возможностей сотрудничества.

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