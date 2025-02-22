https://uz.sputniknews.ru/20250222/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-v-yanvare-2025-goda-sostavil-45-mlrd-48086032.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе 2025 года составил $4,5 млрд

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе 2025 года составил $4,5 млрд

Sputnik Узбекистан

В январе 2025 года внешнеторговый оборот в стране составил $4,5 млрд и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 7,1%.

2025-02-22T16:10+0500

2025-02-22T16:10+0500

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В январе нынешнего года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $4,5 млрд. Об этом говорится в ежемесячном отчете Агентства статистики.По сравнению с аналогичным периодом 2024 года он увеличился на 7,1% или на $297,2 млн.На экспорт пришлось $1,31 млрд, он увеличился на 14,1%, а на импорт — $3,20 млрд, увеличился на 4,4%. В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму – 1, 89 млн.Как изменился показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в инфографике Sputnik Узбекистан.На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 198 странами мира. В числе стран крупнейших внешнеэкономических партнеров Узбекистана – Китай, Россия, Казахстан, Турция и Южная Корея.

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