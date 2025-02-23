https://uz.sputniknews.ru/20250223/chusovitina-etap-kubok-mira-germaniya-bronza-48090422.html

Оксана Чусовитина завоевала бронзу в рамках этапа Кубка мира в Германии

Оксана Чусовитина завоевала бронзу в рамках этапа Кубка мира в Германии

Sputnik Узбекистан

49-летняя узбекистанская гимнастка продолжает завоевывать сердца зрителей на мировой спортивной арене

2025-02-23T09:50+0500

2025-02-23T09:50+0500

2025-02-23T09:50+0500

спорт

узбекистан

гимнастика

оксана чусовитина

германия

бронза

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина в рамках этапа Кубка мира в Котбусе (Германия) завоевала бронзу, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Выступавшая в опорном прыжке спортсменка заняла 3 место с показателем 13.249 балла. Золото у словенки Теи Белак (13,299), второй стала ее соотечественница Тьяса Кисселеф (13,266).Для справки: 49-летняя Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве и трехкратная чемпионка мира. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка в мире, которая восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала в летних Олимпийских играх.

узбекистан

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