https://uz.sputniknews.ru/20250223/chusovitina-etap-kubok-mira-germaniya-bronza-48090422.html
Оксана Чусовитина завоевала бронзу в рамках этапа Кубка мира в Германии
Оксана Чусовитина завоевала бронзу в рамках этапа Кубка мира в Германии
Sputnik Узбекистан
49-летняя узбекистанская гимнастка продолжает завоевывать сердца зрителей на мировой спортивной арене
2025-02-23T09:50+0500
2025-02-23T09:50+0500
2025-02-23T09:50+0500
спорт
узбекистан
гимнастика
оксана чусовитина
германия
бронза
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина в рамках этапа Кубка мира в Котбусе (Германия) завоевала бронзу, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Выступавшая в опорном прыжке спортсменка заняла 3 место с показателем 13.249 балла. Золото у словенки Теи Белак (13,299), второй стала ее соотечественница Тьяса Кисселеф (13,266).Для справки: 49-летняя Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве и трехкратная чемпионка мира. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка в мире, которая восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала в летних Олимпийских играх.
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оксана чусовитина бронза кубок мира германия
оксана чусовитина бронза кубок мира германия
Оксана Чусовитина завоевала бронзу в рамках этапа Кубка мира в Германии
49-летняя узбекистанская гимнастка продолжает завоевывать сердца зрителей на мировой спортивной арене.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина в рамках этапа Кубка мира в Котбусе (Германия) завоевала бронзу, сообщает
пресс-служба НОК Узбекистана.
“Легенда узбекской и мировой гимнастики, Оксана Чусовитина зафиксировала еще один отличный результат. Наша соотечественница в рамках этапа Кубка мира в Котбусе (Германия) завоевала бронзовую медаль”, — говорится в сообщении.
Выступавшая в опорном прыжке спортсменка заняла 3 место с показателем 13.249 балла. Золото у словенки Теи Белак (13,299), второй стала ее соотечественница Тьяса Кисселеф (13,266).
Для справки: 49-летняя Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве и трехкратная чемпионка мира. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка в мире, которая восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала в летних Олимпийских играх.