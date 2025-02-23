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Как прошел день открытых дверей в РЭУ им. Г. В. Плеханова в Ташкенте

Как прошел день открытых дверей в РЭУ им. Г. В. Плеханова в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Мероприятие объединили с днем карьеры: школьники и старшекурсники вуза участвовали в профориентационных мастер-классах от потенциальных работодателей — индустриальных партнеров филиала

2025-02-23T12:10+0500

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видео

эксклюзив

ташкент

рэу имени плеханова

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Для Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в Ташкенте 2025 год особенный: вузу исполняется 30 лет. В преддверии празднования юбилея здесь провели большое мероприятие — день открытых дверей, который собрал 700 учащихся из 30 школ Ташкента и столичной области.День открытых дверей в филиале организуют ежегодно, это позволяет учащимся узнать о вузе, будущей профессии и возможностях, которые открываются перед выпускниками. В этом году он прошел под лозунгом “Карьера начинается здесь” и было объединен с днем карьеры.День открытых в филиале прошел в два потока. В рамках мероприятия участники узнали о цифровых ресурсах и сервисах образовательного учреждения. Они посетили специальные digital локации. Также о вузе ребятам рассказали активные студенты.В их числе — Билолиддин Омонуллаев. Юноша уверен: в филиале есть все возможности для раскрытия потенциала учащихся.К слову, Билолиддин и сам участвовал в этом интенсиве, а еще представлял университет на IX Всероссийском научном молодежном форуме "Наука будущего — наука молодых" в Самаре.В ходе дня открытых дверей школьники задавали интересующие их вопросы. Для них организовали экскурсию по кампусу, познакомили с традициями вуза.Гибкость в адаптации к изменениям рынка труда — один из принципов работы филиала. В данное время здесь взяли курс на технологическое развитие и готовят экономистов, обладающих цифровыми навыками. А еще было принято решение о создании на базе филиала передовых инженерных школ.Как отметила Нодира Зокирова, передовая инженерная школа в области искусственного интеллекта будет работать в двух направлениях. Первое — выпуск специалистов, лидеров в области инноваций, искусственного интеллекта, в банковско-финансовой сфере. А второе — подготовка специалистов — инженеров-экономистов, которые необходимы и будут адаптированы к реалиям национальных секторов нашей экономики.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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