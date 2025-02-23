Как прошел день открытых дверей в РЭУ им. Г. В. Плеханова в Ташкенте
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Мероприятие объединили с днем карьеры: школьники и старшекурсники вуза участвовали в профориентационных мастер-классах от потенциальных работодателей — индустриальных партнеров филиала
Для Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в Ташкенте 2025 год особенный: вузу исполняется 30 лет. В преддверии празднования юбилея здесь провели большое мероприятие — день открытых дверей, который собрал 700 учащихся из 30 школ Ташкента и столичной области.
День открытых дверей в филиале организуют ежегодно, это позволяет учащимся узнать о вузе, будущей профессии и возможностях, которые открываются перед выпускниками. В этом году он прошел под лозунгом “Карьера начинается здесь” и было объединен с днем карьеры.
“Это гибридная форма дня открытых дверей. Здесь очень важным является то, что наши школьники, старшеклассники, которых мы пригласили на этот праздник, объединяются вместе с нашими старшекурсниками и имеют возможность ознакомиться с мастер-классами профориентационного характера от индустриальных партнеров — наших работодателей", — рассказала заместитель директора филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в Ташкенте, профессор Нодира Зокирова.
День открытых в филиале прошел в два потока. В рамках мероприятия участники узнали о цифровых ресурсах и сервисах образовательного учреждения. Они посетили специальные digital локации. Также о вузе ребятам рассказали активные студенты.
В их числе — Билолиддин Омонуллаев. Юноша уверен: в филиале есть все возможности для раскрытия потенциала учащихся.
“Наш университет активно поддерживает студентов, предоставляя им шанс ежегодно участвовать в проектно-образовательном интенсиве “Лидеры РЭУ” в Москве. Это действительно уникальная возможность для обмена опытом, развития лидерских и профессиональных навыков”, — сказал он.
К слову, Билолиддин и сам участвовал в этом интенсиве, а еще представлял университет на IX Всероссийском научном молодежном форуме "Наука будущего — наука молодых" в Самаре.
В ходе дня открытых дверей школьники задавали интересующие их вопросы. Для них организовали экскурсию по кампусу, познакомили с традициями вуза.
“Студенты филиала живут очень насыщенной жизнью, кроме, конечно, очень активного и интенсивного учебного процесса, — рассказал доцент кафедры “Правовые и гуманитарные дисциплины” Равшан Назаров. — Здесь очень часто бывают зарубежные гости, крупные специалисты в сфере экономической науки, IT-технологий и многих других сфер и направлений. Вот, например, совершенно замечательная есть традиция: ежегодно в октябре, в живописной местности в горах проводится так называемая школа актива, где студенты учатся работать в команде, проявляя лидерские качества”.
Гибкость в адаптации к изменениям рынка труда — один из принципов работы филиала. В данное время здесь взяли курс на технологическое развитие и готовят экономистов, обладающих цифровыми навыками. А еще было принято решение о создании на базе филиала передовых инженерных школ.
Как отметила Нодира Зокирова, передовая инженерная школа в области искусственного интеллекта будет работать в двух направлениях. Первое — выпуск специалистов, лидеров в области инноваций, искусственного интеллекта, в банковско-финансовой сфере. А второе — подготовка специалистов — инженеров-экономистов, которые необходимы и будут адаптированы к реалиям национальных секторов нашей экономики.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.