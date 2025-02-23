https://uz.sputniknews.ru/20250223/minsk-ocherednoe-zasedanie-soveta-postpredov-stran-sng-48090603.html

В Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке

В Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке

Sputnik Узбекистан

В заседании примет участие Генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

2025-02-23T11:00+0500

2025-02-23T11:00+0500

2025-02-23T11:00+0500

заседание

снг

беларусь

минск

политика

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств пройдет 25 февраля в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В нем примет участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Кроме того, участники заседания планируют рассмотреть предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.Напомним, что первое в 2025 году заседание Совета постпредов СНГ состоялось в Минске 22 января.

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