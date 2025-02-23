https://uz.sputniknews.ru/20250223/minsk-ocherednoe-zasedanie-soveta-postpredov-stran-sng-48090603.html
В Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
В Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
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В заседании примет участие Генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
2025-02-23T11:00+0500
2025-02-23T11:00+0500
2025-02-23T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств пройдет 25 февраля в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В нем примет участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Кроме того, участники заседания планируют рассмотреть предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.Напомним, что первое в 2025 году заседание Совета постпредов СНГ состоялось в Минске 22 января.
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минск заседание снг сергей лебедев
минск заседание снг сергей лебедев
В Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
В заседании примет участие Генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств пройдет 25 февраля в Минске, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
“25 февраля 2025 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске (ул. Кирова, 17, зал заседаний) состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.
В нем примет участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
“Постпреды обсудят итоги деятельности Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки в 2020–2024 годах, выполнение Дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в сфере безопасности”, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, участники заседания планируют рассмотреть предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Напомним, что первое в 2025 году заседание Совета постпредов СНГ состоялось в Минске 22 января.