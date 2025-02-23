https://uz.sputniknews.ru/20250223/rossiyu-spas-ee-glavnyy-soyuznik-48095152.html

Россию спас ее главный союзник

Россию спас ее главный союзник

Sputnik Узбекистан

Сегодня, когда нам вежливо и торопливо предлагают мир, полезно вспомнить, с чего начиналась СВО три года назад, пишет колумнист РИА Новости. Президент Украины... 23.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-23T17:30+0500

2025-02-23T17:30+0500

2025-02-23T17:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

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украина

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Сегодня, когда нам вежливо и торопливо предлагают мир, полезно вспомнить, с чего начиналась СВО три года назад, пишет колумнист РИА Новости. Президент Украины открыто грозил нам ядерным оружием. Украинские радикалы собирались пировать "на руинах России". Несть числа было обормотам, которые обещали приехать в Москву на "Абрамсе". Премьер-министр Великобритании заявил, что цель Запада — "нанести России стратегическое поражение".Ничего из этого у них не получилось. Россия выстояла сама и в придачу освободила огромные территории. К нам вернулись миллионы умных, патриотичных, работящих людей — наших людей, что очень важно. Проект "анти-Россия" был разорван в клочья. Военное противостояние с блоком НАТО, позиционировавшим себя как сильнейший альянс современности, было выиграно вчистую.Сегодняшний день, 23 февраля, — хороший повод, чтобы поговорить о тех людях, которые подарили нам эту победу. Никогда еще в новейшей истории России День защитника Отечества не имел такого важного — можно сказать, священного — значения.Дипломатические и экономические успехи Москвы ошеломительны. Россия и Америка, как встарь, делят мир. Наша страна вернула себе звание сверхдержавы. При этом нам удалось не просто сохранить, а раскочегарить свою экономику — сегодня она четвертая в мире. Но ничего из этого не было бы возможно, если бы не наши бойцы и офицеры. Именно они, навалившись всем миром, провернули огромное колесо мировой истории.Трудно подсчитать, сколько жизней спасли наши защитники за три года. Пэвэошники, отражавшие массированные налеты БПЛА на наши мирные города. Летчики, контролировавшие наши воздушные границы. Штурмовики, освобождавшие наших людей из подвалов, где их в заложниках держали ВСУ. Артиллеристы, прикрывавшие мирных жителей Донецка и Белгорода. Пограничники, не жалевшие своих жизней, чтобы выручить жителей Курской области. Фээсбэшники, предотвратившие сотни терактов, обезвредившие тысячи потенциальных убийц.Все это наша армия, наши спасители, отдававшие "душу свою за други своя". Благодаря им жители Донецка спокойно идут сегодня на работу и сидят в кафе, не боясь прилетов. Москвичи не глядят в небо, высматривая беспилотники. Жизнь огромной страны продолжается как ни в чем не бывало — но все это только потому, что сотни тысяч наших мужчин проявляют высочайшее мужество и благородство.Трудно представить, какая еще страна сегодня способна на такой массовый героизм. Наш святой долг — никогда не забывать этих людей, сделавших невозможное.В поразительно короткий исторический срок наша армия освоила самые продвинутые технологии ведения боевых действий. Это позволило ей, оставаясь в меньшинстве, неуклонно продвигаться на запад, освобождая нашу землю. Линия фронта, каждый день сдвигающаяся на карте влево, стала самым главным и неубиваемым козырем на переговорах. Это очень хорошо поняли по ту сторону Атлантики.Политологи до хрипоты спорят, отчего Трамп так резко развернул американскую политику в отношении Украины. На самом деле, ответ очевиден: он просто лучше всех (кроме руководства России) информирован о том, что происходит в зоне боевых действий. У его друга Маска в распоряжении спутники — они дают объективную картину того, где сейчас оказались остатки ВСУ и какова вообще динамика "на земле".Спасибо за это мы должны сказать нашим героям, прямо сегодня освобождающим нашу землю и наших людей. Главное теперь — не забывать об их подвиге. Это нужно не только им — это важно для нас как для народа.Последние три года наши воины являются нравственным камертоном страны. Мы смотрим на них и понимаем, что бояться стыдно, что предавать нельзя. Мы учимся у них терпению, самопожертвованию, верности, благородству, умению сделать все — и возможное, и невозможное — ради общей победы.Не правда ли, заметно, насколько очистилась атмосфера в нашей культуре, в повседневной жизни за годы СВО? Мы стали серьезнее и добрее, честнее и бескорыстнее. И все это только потому, что мы помним про наших парней на передовой, стараемся помочь им, чем можем, стараемся быть как они.Этот золотой запас нельзя просто так взять и растратить. Армия доказала, что она истинная элита нашего общества, ее настоящая аристократия. На этом почетном месте она должна оставаться и после СВО.Слишком часто руководители СССР использовали наших военных как расходный материал. Вывод войск из Афганистана подавался в СМИ как какой-то позор. Никто не сказал ни одного доброго слова в адрес нашего огромного контингента, выходившего из стран Варшавского договора, — а ведь эти парни обеспечивали мирное развитие всей Европы на протяжении полувека.Наши герои были преданы и забыты. Их отправляли в отставку с нищенской пенсией, об их подвигах не рассказывали детям и молодежи, их вычеркнули из истории и бросили в дикий капитализм 90-х.Сейчас такая ошибка невозможна: и материальный, и социальный статусы героев СВО несоизмеримо выше, чем у ветеранов 90-х. Работают федеральные и региональные программы по вовлечению участников СВО в управление страной. С огромной заботой относится государство к их семьям, их детям открыта дорога в лучшие вузы страны.Владимир Путин, так тепло сказавший о наших воинах "прошу вас и впредь про моих ребят не забывать", выразил то, что чувствуем мы все: заботливую и нежную народную любовь к своим защитникам. С праздником вас, родные! Никогда еще 23 февраля не сближалось так для нас с Днем Победы. А праздновать День защитника Отечества мы теперь все будем продолжать и 24-го февраля — в день, когда мы всей страной начали долгий путь к нашей победе.

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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