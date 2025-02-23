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Сурхандарьинский техникум расширит сотрудничество с колледжами Новосибирска
Сурхандарьинский техникум расширит сотрудничество с колледжами Новосибирска
Sputnik Узбекистан
Стороны подписали Меморандумы о сотрудничестве и Протоколы о намерениях
2025-02-23T18:10+0500
2025-02-23T18:10+0500
2025-02-23T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Сурхандарьинский техникум технологии транспорта и строительства расширит сотрудничество с колледжами Новосибирска, сообщает ИА "Дунё".В рамках Меморандума о сотрудничестве с Новосибирским строительно-монтажным колледжем делегация техникума посетила столицу Сибири.Узбекская сторона представила свою программу подготовки специалистов по различным специальностям, рассказала о внимании, которое уделяется в республике развитию среднего специального образования.По мнению директора Новосибирского строительно-монтажного колледжа Людмилы Холиной, Сурхандарьинская область Узбекистана является одной из самых передовых во всем процессе подготовки востребованных и, самое главное, квалифицированных специалистов по различным рабочим специальностям.Сурхандарьинским техникумом технологии транспорта и строительства были подписаны Меморандумы о сотрудничестве и Протоколы о намерениях с новосибирскими колледжами легкой промышленности и сервиса, питания и сервиса, автосервиса и дорожного хозяйства, электроники и вычислительной техники.Стороны обсудили вопросы налаживания тесного взаимодействия, обмена практическим опытом в подготовке профессиональных специалистов, а также визитами делегациями учащихся.
узбекистан
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сурхандарья техникум новосибирск колледж сотрудничество
сурхандарья техникум новосибирск колледж сотрудничество
Сурхандарьинский техникум расширит сотрудничество с колледжами Новосибирска
Стороны подписали Меморандумы о сотрудничестве и Протоколы о намерениях.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Сурхандарьинский техникум технологии транспорта и строительства расширит сотрудничество с колледжами Новосибирска, сообщает
ИА "Дунё".
В рамках Меморандума о сотрудничестве с Новосибирским строительно-монтажным колледжем делегация техникума посетила столицу Сибири.
Узбекская сторона представила свою программу подготовки специалистов по различным специальностям, рассказала о внимании, которое уделяется в республике развитию среднего специального образования.
По мнению директора Новосибирского строительно-монтажного колледжа Людмилы Холиной, Сурхандарьинская область Узбекистана является одной из самых передовых во всем процессе подготовки востребованных и, самое главное, квалифицированных специалистов по различным рабочим специальностям.
"Я лично в этом убедилась в ходе моих визитов в Сурхандарьинскую область в ноябре и декабре 2024 года, где нам удалось не только провести мастер-классы, но и поделиться опытом со своими узбекскими коллегами по различным аспектам образовательного процесса. Мы и дальше продолжим наше тесное взаимодействие в обоюдных интересах", — отметила она.
Сурхандарьинским техникумом технологии транспорта и строительства были подписаны Меморандумы о сотрудничестве и Протоколы о намерениях с новосибирскими колледжами легкой промышленности и сервиса, питания и сервиса, автосервиса и дорожного хозяйства, электроники и вычислительной техники.
Стороны обсудили вопросы налаживания тесного взаимодействия, обмена практическим опытом в подготовке профессиональных специалистов, а также визитами делегациями учащихся.