https://uz.sputniknews.ru/20250223/surxandarya-texnikum-novosibirsk-kolledji-sotrudnichestvo-48096642.html

Сурхандарьинский техникум расширит сотрудничество с колледжами Новосибирска

Сурхандарьинский техникум расширит сотрудничество с колледжами Новосибирска

Sputnik Узбекистан

Стороны подписали Меморандумы о сотрудничестве и Протоколы о намерениях

2025-02-23T18:10+0500

2025-02-23T18:10+0500

2025-02-23T18:10+0500

образование

общество

сотрудничество

узбекистан

сурхандарьинская область

новосибирск

россия

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Сурхандарьинский техникум технологии транспорта и строительства расширит сотрудничество с колледжами Новосибирска, сообщает ИА "Дунё".В рамках Меморандума о сотрудничестве с Новосибирским строительно-монтажным колледжем делегация техникума посетила столицу Сибири.Узбекская сторона представила свою программу подготовки специалистов по различным специальностям, рассказала о внимании, которое уделяется в республике развитию среднего специального образования.По мнению директора Новосибирского строительно-монтажного колледжа Людмилы Холиной, Сурхандарьинская область Узбекистана является одной из самых передовых во всем процессе подготовки востребованных и, самое главное, квалифицированных специалистов по различным рабочим специальностям.Сурхандарьинским техникумом технологии транспорта и строительства были подписаны Меморандумы о сотрудничестве и Протоколы о намерениях с новосибирскими колледжами легкой промышленности и сервиса, питания и сервиса, автосервиса и дорожного хозяйства, электроники и вычислительной техники.Стороны обсудили вопросы налаживания тесного взаимодействия, обмена практическим опытом в подготовке профессиональных специалистов, а также визитами делегациями учащихся.

узбекистан

сурхандарьинская область

новосибирск

россия

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