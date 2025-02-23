В Ташобласти состоялись VI любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду
15:40 23.02.2025 (обновлено: 15:58 23.02.2025)
© Элина БекназароваВ Ташкентской области проходят VI любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду
© Элина Бекназарова
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Состязания организовали в трех возрастных категориях: 15–25, 26–45 и 46 лет и старше.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Ташкентской области прошли VI любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Элина БекназароваВ Ташкентской области проходят VI любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду
В Ташкентской области проходят VI любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду
© Элина Бекназарова
В них участвовали более 250 райдеров и любителей зимних видов спорта.
"Я с 1962 года катаюсь на лыжах, а этот сезон для меня уже 28-й на сноуборде. Здесь такой адреналин и особая атмосфера братства, очень хорошее комьюнити. Сначала люди катаются сами, а потом вовлекают в это и семьи. Я рекомендую всем попробовать", — рассказывает участник турнира Михаил Голованов.
© Элина БекназароваУчастник турнира Михаил Голованов
Участник турнира Михаил Голованов
© Элина Бекназарова
Состязания организовали в трех возрастных категориях: 15–25, 26–45 и 46 лет и старше.
Общая протяженность трассы — 625 метров.
© Элина БекназароваУчастник турнира Саидазим Ризаев.
Участник турнира Саидазим Ризаев.
© Элина Бекназарова
"Мои лыжи предназначены для фрирайда, но специалист на сервисе сказал: “Я уверен, что ты выиграешь. Возьми эти лыжи — они гоночные". Во вторник я уже занял второе место на турнире тюркских стран, а сегодня первое — для меня это большая честь", — поделился впечатлениями участник состязаний Саидазим Ризаев.
Победители получили медали и памятные подарки.
После церемонии награждения для участников соревнований устроили традиционную Apres Ski-вечеринку с развлекательной программой.