В Ташобласти состоялись VI любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду

"Я с 1962 года катаюсь на лыжах, а этот сезон для меня уже 28-й на сноуборде. Здесь такой адреналин и особая атмосфера братства, очень хорошее комьюнити. Сначала люди катаются сами, а потом вовлекают в это и семьи. Я рекомендую всем попробовать", — рассказывает участник турнира Михаил Голованов.