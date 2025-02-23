https://uz.sputniknews.ru/20250223/uzbekistan-nachal-kosmicheskiy-monitoring-zasolennyx-zemel-48091792.html

Узбекистан начал космический мониторинг засоленных земель

Узбекистан начал космический мониторинг засоленных земель

Sputnik Узбекистан

В качестве испытательной территории для реализации проекта выбрали 90 посевных площадей в Зарбдорском и прилегающих районах Джизакской области

2025-02-23T13:20+0500

2025-02-23T13:20+0500

2025-02-23T13:20+0500

общество

узбекистан

джизак

космос

мониторинг

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Агентство "Узбеккосмос" приступило к космическому мониторингу засоленных земель, сообщила пресс-служба агентства.В республике стартовала реализация проекта "Определение засоленности почв с помощью снимков, полученных со спутника”, осуществляемого Агентством "Узбеккосмос" совместно с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ESCAP) при ООН.Как отмечается, использование технологий дистанционного зондирования, передовых геоинформационных систем и возможностей искусственного интеллекта позволит улучшить сбор, анализ и распространение данных, способствуя устойчивым методам управления продовольственной безопасностью, сельским хозяйством и земельными ресурсами в Узбекистане.Благодаря этому в ближайшие годы можно будет вести точную статистику наиболее засоленных земель в стране, определять плодородные площади для сельского хозяйства, предоставлять фермерам полную информацию о состоянии посевных площадей.Из-за опустынивания и деградации земель во многих странах миллиарды гектаров земли во всем мире пришли в негодность.В отчете “Global Status of Salt-Affected Soils” (Глобальное состояние засоленных почв), опубликованном ФАО в 2024 году, Узбекистан вошел в десятку стран в мире с 70% засоленных почв.На территории республики 1 746,6 тыс. гектаров площади засолены в различной степени, из них 65,2 тыс. гектара – сильнозасоленные, 439,4 тыс. гектара – среднезасоленные и 1242 тыс. гектара – слабозасоленные.Для справки: Засоленные земли – это территории, где в верхних слоях почвы накапливаются растворенные соли, отрицательно влияющие на рост растений и сельскохозяйственную деятельность. Они формируются в основном под влиянием водопользования, климата, механического состава почвы и геологических процессов.

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