https://uz.sputniknews.ru/20250223/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-s-eaeu-48091272.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Sputnik Узбекистан

Агентство статистики: В первом месяце 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО РУз составила 26,9%

2025-02-23T16:50+0500

2025-02-23T16:50+0500

2025-02-23T16:50+0500

инфографика

узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

торговля

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Внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС в январе этого года составил $1 214,5 млн из них объем экспорта – $378,4 млн, объем импорта – $836,1 млн. Основным партнером в Союзе по итогам января вновь стала Россия. Общий объем торговли с РФ составил $799,1 млн, из которых $531, 1млн приходится на импорт. Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, узбекистан, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, торговля, инфографика