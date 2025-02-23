https://uz.sputniknews.ru/20250223/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-s-eaeu-48091272.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Агентство статистики: В первом месяце 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО РУз составила 26,9%
2025-02-23T16:50+0500
2025-02-23T16:50+0500
2025-02-23T16:50+0500
инфографика
узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
торговля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/16/48089513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49f84dfcade2aaca0edf512c0ffbe402.png
Внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС в январе этого года составил $1 214,5 млн из них объем экспорта – $378,4 млн, объем импорта – $836,1 млн. Основным партнером в Союзе по итогам января вновь стала Россия. Общий объем торговли с РФ составил $799,1 млн, из которых $531, 1млн приходится на импорт. Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/16/48089513_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2536d301dd87a8781d6346b51d062cf6.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, узбекистан, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, торговля, инфографика
инфографика, узбекистан, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, торговля, инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Агентство статистики: В первом месяце 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО РУз составила 26,9%.
Внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС в январе этого года составил $1 214,5 млн из них объем экспорта – $378,4 млн, объем импорта – $836,1 млн. Основным партнером в Союзе по итогам января вновь стала Россия.
Общий объем торговли с РФ составил $799,1 млн, из которых $531, 1млн приходится на импорт.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.