https://uz.sputniknews.ru/20250224/antirossiyskie-sanktsii-razorvali-ekonomiku-evropy-48101619.html

Рыночек порешал: антироссийские санкции разорвали экономику Европы в клочья

Рыночек порешал: антироссийские санкции разорвали экономику Европы в клочья

Sputnik Узбекистан

Последние три года Россию испытывали на излом, вводя против нас все мыслимые и немыслимые санкции и рестрикции. Первые пакеты, составленные в Брюсселе (и... 24.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-24T17:00+0500

2025-02-24T17:00+0500

2025-02-24T17:00+0500

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Последние три года Россию испытывали на излом, вводя против нас все мыслимые и немыслимые санкции и рестрикции. Первые пакеты, составленные в Брюсселе (и Вашингтоне), были задействованы еще за три дня до начала СВО. Доставляет состав участников — там отметился весь, абсолютно без исключения, коллективный Запад, пишет колумнист РИА Новости.Под санкции попали отнюдь и не только государственные деятели, но и среди прочего лекарственные препараты, средства женской гигиены и даже нижнее белье. Это были санкции не против властей, а против людей.Бренды, которые сегодня пытаются тайными тропами вернуться на наш рынок, тогда тикали, как швед под Полтавой, хотя мы ни разу их не прогоняли. Большой ретейл — продуктовый, мебельный, одежный — решил нас тоже ограничить. В потреблении. Ну и попытаться дефицитом (ах, как они мечтали о наших пустых полках и "голодных очередях"!) раскачать страну. И разрушить единство общества.Не получилось.Собственно, мы и так знали, что ничего у запойных западных русофобов не выйдет. Они же всех, кто "другие", меряют своей меркой. А этот общий аршин, когда речь идет о противостоянии и, если называть все своими именами, идеологической войне, сбоит.Сегодня ЕС объявляет о введении новых "адских" (их формулировка, не наша) рестрикций. Ужать нас по алюминиевой части (и окончательно угробить собственное автомобилестроение), размахнуться (с идеей попасть по нашим, еще оставшимся, углеводородам), чтобы угодить точнехонько в собственных неимущих, которые будут обречены не только уже не мыться горячей водой, но и не греться вообще. Ну и чтобы отшлифовать, как это принято у запойных, принятое "на грудь", еще и ограничат доступ для их фермеров к нашим удобрениям. А тех обяжут использовать отходы жизнедеятельности местного крупного рогатого скота для повышения урожайности пашен.К армии тех, которых советы директоров разнообразных автоконцернов вышвыривают за ворота цехов, к не моющимся неделями нищим и бедным прибавятся неурожай будущей осенью, дороговизна еды и, как следствие, угроза голода.Скажете, что сие — пропаганда? А как тогда быть с фактами и цифрами, касающимися падения более чем на две трети прибылей немецкого автопрома, с массовыми увольнениями и с уменьшением заработной платы тем, кого еще держат на сборочных конвейерах?Как быть с информацией, абсолютно и железно официальной, что в странах общеевропейского блока мукомолам разрешено добавлять в свою продукцию высушенных и протертых сверчков, а заодно и червячков? Да, тех самых белых мучных червей, которые у нерадивых хозяек заводятся в крупах, после чего в России эти зараженные продукты отправляются на помойку, а в просвещенной Европе — на стол.Поедать сверчков европейцев вынудила низкая (еще до введения санкций в отношении наших удобрений) урожайность, недостаточное содержание белка в рационе и необходимость (в связи с ростом цен на энергоносители для фермеров) поддерживать сравнительную рентабельность в европейском сельском хозяйстве.Об инфляции, разогнанной политиками, о постепенном отказе от евро инвесторов Глобального Юга, предпочитающих стабильные альтернативы этой, во многом искусственной, наднациональной валюте. Ну и вряд ли кому-то хочется испытывать судьбу своих вложений. Нам же — в беззаконном порядке, просто потому, что в ЕС ненавидят русских и русское — заморозили активы, деноминированные в евро. Где гарантия, что завтра в Брюсселе не возненавидят еще кого-то или что-то и не решат ограбить так же, как ограбили нас?Без малого тысяча сто дней экономического противостояния и больше полутора десятков пакетов рестрикций обернулись для ЕС катастрофой в экономике и финансах, пусть и растянутой во времени. В общеевропейском блоке не осталось ни одной страны, чей бы прогноз развития даже в среднесрочной перспективе был бы позитивен. В этом "райском саду" забыли про рост ВВП, про стабильное развитие индустриального сектора, про сохранение уровня жизни обывателей.Все, что было в плюсе, все, что было предметом хвастовства, приманкой "европейского уровня и стиля жизни", было сожрано Украиной. Ну и не будем забывать, что не бывает в Европе так, чтобы из отправленных Киеву сотен миллиардов что-то не прилипло к рукам отправлявших.Как не бывает (да и быть не могло) в Европе ее экономических чудес без наших поставок. Без нашего сырья, без нашей металлургии, без продукции нашего химпрома. Без нашего газа. Без нашей нефти. Без нашего урана. И так далее.Мы обо всем предупреждали, говоря, что невозможно ограничить страну с самыми богатыми запасами минерального сырья выходом на какой-то там рынок с населением чуть больше четырехсот миллионов. На этот рыночек всегда найдутся другие рынки, более емкие и не менее платежеспособные.Не пятиминутки ненависти и не пятидневки русофобии решили судьбу общеевропейской экономики. Ее решил рынок. А его невидимая рука все отрегулировала. Мы предупреждали, что так оно и будет, еще три года назад. А участь Украины, что стала поводом для взрыва экономической русофобии, теперь решают Москва и в Вашингтон.В Брюсселе же тем временем сервируют блюда из сверчков и червячков. Приятного аппетита!

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Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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