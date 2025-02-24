https://uz.sputniknews.ru/20250224/eaeu-kambodja-sotrudnichestvo-48097447.html

Страны ЕАЭС и Камбоджа развивают торгово-экономическое сотрудничество

Страны ЕАЭС и Камбоджа развивают торгово-экономическое сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Министр ЕЭК: Реализация Меморандума о взаимодействии способствует повышению конкурентоспособности экономик стран Союза и Камбоджи и устранению информационных барьеров

2025-02-24T09:50+0500

2025-02-24T09:50+0500

2025-02-24T09:50+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

сотрудничество

торговля

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48097644_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_356a0afe0c4b2cc389306851f0060ddb.jpg

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. ЕАЭС и Камбоджа развивают торгово-экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба ЕЭК.Возможности для диверсификации и углубления диалога по широкому кругу экономической повестки находились в фокусе внимания заседания совместной рабочей группы Евразийской экономической комиссии и Правительства Королевства Камбоджа.Участники обсудили вопросы торговли, таможенного регулирования, промышленности и агропромышленного комплекса, цифрового развития, страхования и ценных бумаг, конкуренции и защиты прав потребителей.Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров отметил, что реализация Меморандума о взаимодействии способствует повышению конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС и Камбоджи и устранению информационных барьеров.По словам Алишерова, формат диалога ЕЭК – Камбоджа открывает дополнительные возможности для взаимодействия по линии деловых кругов, которые являются драйверами торгово-экономического сотрудничества и позволяют идентифицировать наиболее перспективные направления для углубления диалога.Глава блока по интеграции ЕЭК пригласил партнеров из Камбоджи принять участие в мероприятиях Евразийского экономического форума, а также присоединиться к бизнес-диалогу ЕАЭС-АСЕАН, который традиционно проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.В свою очередь Госсекретарь Министерства торговли Королевства Камбоджа Текрет Камранг подтвердила настрой камбоджийской стороны на активный диалог с ЕЭК и приветствовала разработку совместных проектов и инициатив, которые улучшат взаимный доступ производителей из двух регионов на рынки ЕАЭС и Камбоджи.Также отмечена важность углубления диалога по линии ЕАЭС - АСЕАН с учетом возрастающей роли данных интеграционных объединений в региональной экономической архитектуре.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс камбоджа сотрудничество