Страны ЕАЭС и Камбоджа развивают торгово-экономическое сотрудничество
© © ЕЭК ЕАЭС и Камбоджа развивают торгово-экономическое сотрудничество
© © ЕЭК
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Министр ЕЭК: Реализация Меморандума о взаимодействии способствует повышению конкурентоспособности экономик стран Союза и Камбоджи и устранению информационных барьеров.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. ЕАЭС и Камбоджа развивают торгово-экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Возможности для диверсификации и углубления диалога по широкому кругу экономической повестки находились в фокусе внимания заседания совместной рабочей группы Евразийской экономической комиссии и Правительства Королевства Камбоджа.
Участники обсудили вопросы торговли, таможенного регулирования, промышленности и агропромышленного комплекса, цифрового развития, страхования и ценных бумаг, конкуренции и защиты прав потребителей.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров отметил, что реализация Меморандума о взаимодействии способствует повышению конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС и Камбоджи и устранению информационных барьеров.
"Динамика торгово-экономического сотрудничества наших стран говорит о хорошем потенциале взаимодействия и перспективах для диверсификации его географии. Видим обоюдный настрой на развитие отраслевого диалога по вопросам, входящим в компетенцию ЕЭК", — сказал он.
По словам Алишерова, формат диалога ЕЭК – Камбоджа открывает дополнительные возможности для взаимодействия по линии деловых кругов, которые являются драйверами торгово-экономического сотрудничества и позволяют идентифицировать наиболее перспективные направления для углубления диалога.
"Важно шире вовлекать в диалог представителей деловых кругов стран ЕАЭС и Камбоджи и оказывать содействие в установлении их прямых контактов, — подчеркнул министр ЕЭК. — Предлагаем бизнесу проработать возможность организации бизнес-форумов и выставок, в том числе в период между заседаниями рабочей группы".
Глава блока по интеграции ЕЭК пригласил партнеров из Камбоджи принять участие в мероприятиях Евразийского экономического форума, а также присоединиться к бизнес-диалогу ЕАЭС-АСЕАН, который традиционно проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.
© © ЕЭК ЕАЭС и Камбоджа развивают торгово-экономическое сотрудничество
ЕАЭС и Камбоджа развивают торгово-экономическое сотрудничество
© © ЕЭК
В свою очередь Госсекретарь Министерства торговли Королевства Камбоджа Текрет Камранг подтвердила настрой камбоджийской стороны на активный диалог с ЕЭК и приветствовала разработку совместных проектов и инициатив, которые улучшат взаимный доступ производителей из двух регионов на рынки ЕАЭС и Камбоджи.
Также отмечена важность углубления диалога по линии ЕАЭС - АСЕАН с учетом возрастающей роли данных интеграционных объединений в региональной экономической архитектуре.