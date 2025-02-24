Лавров сообщил о новой договоренности между Россией и США
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
© Sputnik / Сергей Гунеев/
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Министр иностранных дел РФ провел в Анкаре переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В ходе переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о налаживании каналов связей по всем направлениям, в том числе по Украине и Ближнему Востоку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Об этом сообщает РИА Новости.
"Насчет встреч с американцами после переговоров в Эр-Рияде мы договорились о восстановлении каналов общения по всем вопросам и двусторонним связям в самых разных областях и по международным делам, включая Украину, американцы должны своего специального представителя для этой цели определить. И по Ближнему Востоку, разумеется. Но самое простое, несложное, это наладить нормальную работу посольств. Российского в Вашингтоне и американского в Москве", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Другие заявления Сергея Лаврова
Россия продолжит контакты с США, потому что без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые сохраняются в их отношениях.
В позициях многих стран стало больше реализма в отношении Украины.
Позиция США по Украине выделяется на фоне европейских стран: она заявлена последовательно, она не призывает сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать.
Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат.
На переговорах по урегулированию украинского кризиса должна быть "железобетонная" договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО.
Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.