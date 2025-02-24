https://uz.sputniknews.ru/20250224/lavrov-soobschil-o-novoy-dogovorennosti-mejdu-rossiey-i-ssha-48109233.html

Лавров сообщил о новой договоренности между Россией и США

Лавров сообщил о новой договоренности между Россией и США

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел РФ провел в Анкаре переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. 24.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-24T19:10+0500

2025-02-24T19:10+0500

2025-02-24T19:10+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

мид рф

сергей лавров

украина

турция

москва

нато

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В ходе переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о налаживании каналов связей по всем направлениям, в том числе по Украине и Ближнему Востоку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Сергея ЛавроваРоссийский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.

россия

украина

турция

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Sputnik Узбекистан

россия, мид рф, сергей лавров, украина, турция, москва, нато