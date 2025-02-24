В МИД РФ не поддержали перемирие на Украине без устранения причин конфликта
12:40 24.02.2025 (обновлено: 12:52 24.02.2025)
© Sputnik / Алексей КуденкоЗдание Министерства иностранных дел РФ
© Sputnik / Алексей Куденко
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Рябков: Без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдения Киевом минских соглашений, а также нарушения прав русскоязычных в этой стране, найти долгосрочное решение не получится.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений. Москва этого не хочет и весьма развернуто объяснила американским представителям на встрече в Эр-Рияде свою позицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
Сергей Рябков
© Sputnik / Алексей Филиппов/
Он отметил, что американская сторона продемонстрировала стремление как можно быстрее добиться прекращения огня.
"Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим", — сказал дипломат.
В свою очередь, Рябков призвал найти долгосрочное решение, которое в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее.
"Специальная военная операция глубоко мотивирована. Она не могла не начаться. У нас просто не было альтернативы, поскольку те глубинные причины кризиса вызревали во многом вследствие разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении, на направлении Украины, проводившейся десятилетиями. В итоге все привело к этому кризису", — указал замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдения Киевом минских соглашений, а также нарушения прав русскоязычных в этой стране, найти долгосрочное решение не получится.
"Прекращение огня само по себе — это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры, о чем было сказано напрямую президентом России, и о чем наши высокопоставленные представители говорили в Эр-Рияде с предельной четкостью и весьма развернуто", — добавил Рябков.
Напомним, что на прошлой неделе в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, которые длились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.