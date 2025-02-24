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В МИД РФ не поддержали перемирие на Украине без устранения причин конфликта
В МИД РФ не поддержали перемирие на Украине без устранения причин конфликта
Sputnik Узбекистан
Рябков: Без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдения Киевом минских соглашений, а также нарушения прав русскоязычных в этой стране, найти долгосрочное решение не получится
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений. Москва этого не хочет и весьма развернуто объяснила американским представителям на встрече в Эр-Рияде свою позицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.Он отметил, что американская сторона продемонстрировала стремление как можно быстрее добиться прекращения огня.В свою очередь, Рябков призвал найти долгосрочное решение, которое в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее.Он подчеркнул, что без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдения Киевом минских соглашений, а также нарушения прав русскоязычных в этой стране, найти долгосрочное решение не получится.Напомним, что на прошлой неделе в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, которые длились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
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В МИД РФ не поддержали перемирие на Украине без устранения причин конфликта

12:40 24.02.2025 (обновлено: 12:52 24.02.2025)
© Sputnik / Алексей КуденкоЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2025
© Sputnik / Алексей Куденко
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Рябков: Без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдения Киевом минских соглашений, а также нарушения прав русскоязычных в этой стране, найти долгосрочное решение не получится.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений. Москва этого не хочет и весьма развернуто объяснила американским представителям на встрече в Эр-Рияде свою позицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Брифинг С. Рябкова о подготовке к XVI саммиту БРИКС - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2025
Сергей Рябков
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Он отметил, что американская сторона продемонстрировала стремление как можно быстрее добиться прекращения огня.
"Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим", — сказал дипломат.
В свою очередь, Рябков призвал найти долгосрочное решение, которое в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее.
"Специальная военная операция глубоко мотивирована. Она не могла не начаться. У нас просто не было альтернативы, поскольку те глубинные причины кризиса вызревали во многом вследствие разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении, на направлении Украины, проводившейся десятилетиями. В итоге все привело к этому кризису", — указал замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдения Киевом минских соглашений, а также нарушения прав русскоязычных в этой стране, найти долгосрочное решение не получится.

"Прекращение огня само по себе — это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры, о чем было сказано напрямую президентом России, и о чем наши высокопоставленные представители говорили в Эр-Рияде с предельной четкостью и весьма развернуто", — добавил Рябков.

Напомним, что на прошлой неделе в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, которые длились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
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