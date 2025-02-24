https://uz.sputniknews.ru/20250224/mid-rf-ne-podderjal-peremirie-na-ukraine-bez-ustraneniya-prichin-konflikta-48098820.html

В МИД РФ не поддержали перемирие на Украине без устранения причин конфликта

В МИД РФ не поддержали перемирие на Украине без устранения причин конфликта

Sputnik Узбекистан

Рябков: Без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдения Киевом минских соглашений, а также нарушения прав русскоязычных в этой стране, найти долгосрочное решение не получится

2025-02-24T12:40+0500

2025-02-24T12:40+0500

2025-02-24T12:52+0500

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений. Москва этого не хочет и весьма развернуто объяснила американским представителям на встрече в Эр-Рияде свою позицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.Он отметил, что американская сторона продемонстрировала стремление как можно быстрее добиться прекращения огня.В свою очередь, Рябков призвал найти долгосрочное решение, которое в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее.Он подчеркнул, что без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдения Киевом минских соглашений, а также нарушения прав русскоязычных в этой стране, найти долгосрочное решение не получится.Напомним, что на прошлой неделе в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, которые длились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

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