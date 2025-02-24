https://uz.sputniknews.ru/20250224/putin-si-szinpin-telefonnyy-razgovor-48106896.html
Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшихся контактах с США — Кремль
Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшихся контактах с США — Кремль
Sputnik Узбекистан
Лидеры России и Китая поговорили по телефону
2025-02-24T16:28+0500
2025-02-24T16:28+0500
2025-02-24T16:28+0500
политика
россия
владимир путин
телефонный разговор
китай
си цзиньпин
в мире
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин проинформировал Председателя КНР Си Цзиньпина о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. Об этом сообщается на сайте Кремля.Глава Китая выразил поддержку начавшемуся диалогу между странами и готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта.В предыдущий раз главы России и КНР созванивались в конце января.
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путин си цзиньпин телефонный разговор
путин си цзиньпин телефонный разговор
Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшихся контактах с США — Кремль
Лидеры России и Китая поговорили по телефону.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин проинформировал Председателя КНР Си Цзиньпина о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. Об этом сообщается
на сайте Кремля.
Глава Китая выразил поддержку начавшемуся диалогу между странами и готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.
“Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо”, — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта.
“Также подтвержден график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны”, — говорится в сообщении.
В предыдущий раз главы России и КНР созванивались в конце января.