https://uz.sputniknews.ru/20250224/putin-si-szinpin-telefonnyy-razgovor-48106896.html

Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшихся контактах с США — Кремль

Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшихся контактах с США — Кремль

Sputnik Узбекистан

Лидеры России и Китая поговорили по телефону

2025-02-24T16:28+0500

2025-02-24T16:28+0500

2025-02-24T16:28+0500

политика

россия

владимир путин

телефонный разговор

китай

си цзиньпин

в мире

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин проинформировал Председателя КНР Си Цзиньпина о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. Об этом сообщается на сайте Кремля.Глава Китая выразил поддержку начавшемуся диалогу между странами и готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта.В предыдущий раз главы России и КНР созванивались в конце января.

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путин си цзиньпин телефонный разговор