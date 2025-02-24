https://uz.sputniknews.ru/20250224/rossiyskie-voyska-osvobodili-topoli-v-xarkovskoy-oblasti-48105008.html
Российские войска освободили Тополи в Харьковской области
Российские войска освободили Тополи в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям группировки войск "Запад"
2025-02-24T15:30+0500
2025-02-24T15:30+0500
2025-02-24T15:53+0500
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Тополи в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики.Противник потерял:Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.
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россия войска харьковская область
россия войска харьковская область
Российские войска освободили Тополи в Харьковской области
15:30 24.02.2025 (обновлено: 15:53 24.02.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям группировки войск "Запад".
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
Вооруженные силы России освободили Тополи в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики.
боевую бронированную машину,
шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре — производства стран НАТО.
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.