https://uz.sputniknews.ru/20250224/skolko-uglya-nefti-i-gaza-dobyl-uzbekistan-v-2024-godu-48108734.html

Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан в 2024 году — инфографика

Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан в 2024 году — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Агентства статистики, в 2024 году предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 67,8 трлн сумов. 24.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-24T18:40+0500

2025-02-24T18:40+0500

2025-02-24T18:40+0500

инфографика

узбекистан

производство

добыча угля

добыча нефти

газ

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В структуре промышленного производства Узбекистана в прошлом году наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности (85,1%), объем производства которой составил 753,6 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за январь-декабрь 2024 года составил 67,8 трлн сумов, или 7,6% от общего объема промышленности.Подробнее о производстве нефти и газа в республике — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, узбекистан, производство, добыча угля, добыча нефти, газ, инфографика