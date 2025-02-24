https://uz.sputniknews.ru/20250224/skolko-uglya-nefti-i-gaza-dobyl-uzbekistan-v-2024-godu-48108734.html
Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан в 2024 году — инфографика
Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан в 2024 году — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Агентства статистики, в 2024 году предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 67,8 трлн сумов. 24.02.2025, Sputnik Узбекистан
2025-02-24T18:40+0500
2025-02-24T18:40+0500
2025-02-24T18:40+0500
инфографика
узбекистан
производство
добыча угля
добыча нефти
газ
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В структуре промышленного производства Узбекистана в прошлом году наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности (85,1%), объем производства которой составил 753,6 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за январь-декабрь 2024 года составил 67,8 трлн сумов, или 7,6% от общего объема промышленности.Подробнее о производстве нефти и газа в республике — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, производство, добыча угля, добыча нефти, газ, инфографика
инфографика, узбекистан, производство, добыча угля, добыча нефти, газ, инфографика
Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан в 2024 году — инфографика
По данным Агентства статистики, в 2024 году предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 67,8 трлн сумов.
В структуре промышленного производства Узбекистана в прошлом году наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности (85,1%), объем производства которой составил 753,6 трлн сумов.
Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за январь-декабрь 2024 года составил 67,8 трлн сумов, или 7,6% от общего объема промышленности.
Подробнее о производстве нефти и газа в республике — в инфографике Sputnik Узбекистан
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