https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-afganistan-jd-proekt-xayraton-gerat-48098369.html

Узбекистан реализует в Афганистане крупный жд проект Хайратон — Герат

Узбекистан реализует в Афганистане крупный жд проект Хайратон — Герат

Sputnik Узбекистан

Строительство начнется после проведения узбекскими специалистами предварительных исследований

2025-02-24T11:00+0500

2025-02-24T11:00+0500

2025-02-24T11:00+0500

афганистан

делегация

узбекистан

переговоры

проект

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекские специалисты реализуют в Афганистане крупный железнодорожный проект Хайратон – Герат, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) Абдулу Гани Барадара.Такое заявление Барадар сделал по окончании двухдневного визита правительственной делегации в Ташкент, выступая перед представителями СМИ в международном аэропорту Кабула.Вице-премьер назвал визит плодотворным, сообщив, что он встретился с премьер-министром Узбекистана, заместителем премьер-министра и официальными лицами из различных учреждений.По его словам, стороны провели обсуждения и достигли прогресса в таких областях, как сельское хозяйство, электроэнергетика, транспорт, торговля и развитие железных дорог.По данным афганского правительственного телеканала RTA, вице-премьер сообщил, что цена контракта на реализацию проекта по передаче электроэнергии из Узбекистана, который первоначально оценивался в $252 млн, была сокращена до $222 млн после переговоров.Проект предполагает продление действующей железной дороги от Хайратона, расположенного на границе с Узбекистаном, через Мазари-Шариф до Герата на западе Афганистана.Кроме того, по словам вице-премьера, Узбекистан согласился снять ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции из Афганистана.Он также сообщил, что в ходе визита была достигнута договоренность об увеличении поставок электроэнергии и снижении тарифов.

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