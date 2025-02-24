https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-afganistan-jd-proekt-xayraton-gerat-48098369.html
Узбекистан реализует в Афганистане крупный жд проект Хайратон — Герат
Узбекистан реализует в Афганистане крупный жд проект Хайратон — Герат
Sputnik Узбекистан
Строительство начнется после проведения узбекскими специалистами предварительных исследований
2025-02-24T11:00+0500
2025-02-24T11:00+0500
2025-02-24T11:00+0500
афганистан
делегация
узбекистан
переговоры
проект
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекские специалисты реализуют в Афганистане крупный железнодорожный проект Хайратон – Герат, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) Абдулу Гани Барадара.Такое заявление Барадар сделал по окончании двухдневного визита правительственной делегации в Ташкент, выступая перед представителями СМИ в международном аэропорту Кабула.Вице-премьер назвал визит плодотворным, сообщив, что он встретился с премьер-министром Узбекистана, заместителем премьер-министра и официальными лицами из различных учреждений.По его словам, стороны провели обсуждения и достигли прогресса в таких областях, как сельское хозяйство, электроэнергетика, транспорт, торговля и развитие железных дорог.По данным афганского правительственного телеканала RTA, вице-премьер сообщил, что цена контракта на реализацию проекта по передаче электроэнергии из Узбекистана, который первоначально оценивался в $252 млн, была сокращена до $222 млн после переговоров.Проект предполагает продление действующей железной дороги от Хайратона, расположенного на границе с Узбекистаном, через Мазари-Шариф до Герата на западе Афганистана.Кроме того, по словам вице-премьера, Узбекистан согласился снять ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции из Афганистана.Он также сообщил, что в ходе визита была достигнута договоренность об увеличении поставок электроэнергии и снижении тарифов.
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узбекистан афганистан железная дорога проект
узбекистан афганистан железная дорога проект
Узбекистан реализует в Афганистане крупный жд проект Хайратон — Герат
Строительство начнется после проведения узбекскими специалистами предварительных исследований.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекские специалисты реализуют в Афганистане крупный железнодорожный проект Хайратон – Герат, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) Абдулу Гани Барадара.
Такое заявление Барадар сделал по окончании двухдневного визита правительственной делегации в Ташкент, выступая перед представителями СМИ в международном аэропорту Кабула.
Вице-премьер назвал визит плодотворным, сообщив, что он встретился с премьер-министром Узбекистана, заместителем премьер-министра и официальными лицами из различных учреждений.
По его словам, стороны провели обсуждения и достигли прогресса в таких областях, как сельское хозяйство, электроэнергетика, транспорт, торговля и развитие железных дорог.
По данным афганского правительственного телеканала RTA, вице-премьер сообщил, что цена контракта на реализацию проекта по передаче электроэнергии из Узбекистана, который первоначально оценивался в $252 млн, была сокращена до $222 млн после переговоров.
"Помимо этого, технические железнодорожные бригады из Узбекистана вскоре посетят Афганистан для проведения предварительных исследований по продлению железной дороги от Хайратона до Герата. Как только эти исследования будут завершены при финансовой поддержке Узбекистана, начнется этап реализации железнодорожного проекта", — цитирует Барадара телеканал.
Проект предполагает продление действующей железной дороги от Хайратона, расположенного на границе с Узбекистаном, через Мазари-Шариф до Герата на западе Афганистана.
Кроме того, по словам вице-премьера, Узбекистан согласился снять ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции из Афганистана.
Он также сообщил, что в ходе визита была достигнута договоренность об увеличении поставок электроэнергии и снижении тарифов.