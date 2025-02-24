https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-indiya-turizm-sotrudnichestvo-48103183.html
Индийские туроператоры проявляют интерес к Узбекистану
Индийские туроператоры проявляют интерес к Узбекистану
Sputnik Узбекистан
В планах — обмен опытом в продвижении региона ЦА как единой туристической дестинации, организациия ознакомительных поездок для туроператоров, СМИ и блогеров, содействие в дальнейшей интенсификации авиасообщения
2025-02-24T13:45+0500
2025-02-24T13:45+0500
2025-02-24T13:45+0500
узбекистан
индия
туризм
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Туроператоры Индии проявляют интерес к Узбекистану, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.Перспективы взаимодействия обсудили председатель Комитета Умид Шадиев и президент Ассоциации туроператоров Индии в сфере выездного туризма Химанши Патил.Стороны отметили значительный туристический потенциал республики, включая уникальные культурные и природные достопримечательности.В свою очередь, Узбекистан также заинтересован в привлечении индийских туристов, особенно на фоне глобального роста туристического рынка, который в 2024 году достиг рекорда, составив, по данным организации ООН "UN Tourism", $1,9 трлн.Что касается вклада Индии в мировой туризм: расходы индийских туристов на путешествия в прошлом году выросли на 81% по сравнению с допандемийным периодом.
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узбекистан индия туроператоры
узбекистан индия туроператоры
Индийские туроператоры проявляют интерес к Узбекистану
В планах — обмен опытом в продвижении региона ЦА как единой туристической дестинации, организациия ознакомительных поездок для туроператоров, СМИ и блогеров, содействие в дальнейшей интенсификации авиасообщения.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
Туроператоры Индии проявляют интерес к Узбекистану, сообщает
пресс-служба Комитета по туризму республики.
Перспективы взаимодействия обсудили председатель Комитета Умид Шадиев и президент Ассоциации туроператоров Индии в сфере выездного туризма Химанши Патил.
Стороны отметили значительный туристический потенциал республики, включая уникальные культурные и природные достопримечательности.
“Обсуждены возможности сотрудничества между туроператорами Узбекистана и Индии, обмен опытом в продвижении региона Центральной Азии как единой туристической дестинации, организации ознакомительных поездок для индийских туроператоров, СМИ и блогеров, а также содействие в дальнейшей интенсификации авиасообщения”, — добавили в пресс-службе.
В свою очередь, Узбекистан также заинтересован в привлечении индийских туристов, особенно на фоне глобального роста туристического рынка, который в 2024 году достиг рекорда, составив, по данным организации ООН "UN Tourism", $1,9 трлн.
Что касается вклада Индии в мировой туризм: расходы индийских туристов на путешествия в прошлом году выросли на 81% по сравнению с допандемийным периодом.