https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-zavoeval-tri-nagrady-na-cha-po-velotreku-v-malayzii-48101139.html

Сборная Узбекистана завоевала три награды на ЧА по велотреку в Малайзии

Сборная Узбекистана завоевала три награды на ЧА по велотреку в Малайзии

Sputnik Узбекистан

В престижных соревнованиях участвуют более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран

2025-02-24T11:32+0500

2025-02-24T11:32+0500

2025-02-24T11:32+0500

спорт

чемпионат азии

малайзия

сборная узбекистана

золотая медаль

бронза

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекистанцы завоевали три награды на чемпионате Азии по велотреку в Малайзии, сообщает НОК.В гонке по скретчу среди мужчин отличился Дмитрий Бочаров.Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых в малайзийском городе Нилай собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.Континентальное первенство продолжится до 27 февраля.

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