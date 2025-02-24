https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-zavoeval-tri-nagrady-na-cha-po-velotreku-v-malayzii-48101139.html
Сборная Узбекистана завоевала три награды на ЧА по велотреку в Малайзии
Сборная Узбекистана завоевала три награды на ЧА по велотреку в Малайзии
Sputnik Узбекистан
В престижных соревнованиях участвуют более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран
2025-02-24T11:32+0500
2025-02-24T11:32+0500
2025-02-24T11:32+0500
спорт
чемпионат азии
малайзия
сборная узбекистана
золотая медаль
бронза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48100806_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4b4c566c9b1cba4ac11259ec609c2ac1.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекистанцы завоевали три награды на чемпионате Азии по велотреку в Малайзии, сообщает НОК.В гонке по скретчу среди мужчин отличился Дмитрий Бочаров.Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых в малайзийском городе Нилай собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.Континентальное первенство продолжится до 27 февраля.
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48100806_32:0:1233:901_1920x0_80_0_0_2fb56070a4a889410baf0453233bed9e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан награды чемпионат азии велотрек малайзия
узбекистан награды чемпионат азии велотрек малайзия
Сборная Узбекистана завоевала три награды на ЧА по велотреку в Малайзии
В престижных соревнованиях участвуют более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
Узбекистанцы завоевали три награды на чемпионате Азии по велотреку в Малайзии, сообщает
НОК.
“Представителям сборной Узбекистана в стартовый день турнира удалось завоевать 2 золотые и 1 бронзовую медали”, — говорится в сообщении.
В гонке по скретчу среди мужчин отличился Дмитрий Бочаров.
“Наш соотечественник на пути к золотой медали не оставил никаких шансов действующему чемпиону мира Казушиге Кубоки (Япония) и занял 1 место. Еще одна узбекская велоспортсменка Самира Исмоилова в соревнованиях по омниуму удостоилась золотой награды, а в гонке по очкам завоевала бронзу”, — говорится в сообщении.
Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых в малайзийском городе Нилай собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.
Континентальное первенство продолжится до 27 февраля.