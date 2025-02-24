https://uz.sputniknews.ru/20250224/v-uzbekistane-proydet-blagotvoritelnyy-online-marathon-48104275.html
В Узбекистане пройдет благотворительный Online Marathon
В Узбекистане пройдет благотворительный Online Marathon
Sputnik Узбекистан
Зарегистрировавшись на сайте организаторов, участники смогут выбрать дистанцию, а также любое время и маршрут для забега. 24.02.2025, Sputnik Узбекистан
2025-02-24T16:00+0500
2025-02-24T16:00+0500
2025-02-24T16:00+0500
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане в рамках Samarkand Marathon пройдет благотворительный Online Marathon, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства республики.Это даст возможность каждому пробежать дистанцию в удобное время и по любимому маршруту.Регистрация открылась сегодня на сайте. Зарегистрировавшись участники могут выбрать дистанцию, совершить пробежку, зафиксировав ее в приложении для бега, и отправить трек пробежки в специальный бот до 29 марта.Взнос за участие составит от 50 до 150 тыс. сумов. Все собранные средства пойдут на благотворительность.Для справки: Samarkand Marathon – международный благотворительный забег, проводимый с 2019 года по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Забеги помогают привлечь внимания общественности к проблеме инклюзивности объектов культуры и искусства, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного туризма в стране.
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узбекистан, спорт, марафон, благотворительный марафон, бег, забег, онлайн, общество
узбекистан, спорт, марафон, благотворительный марафон, бег, забег, онлайн, общество
В Узбекистане пройдет благотворительный Online Marathon
Зарегистрировавшись на сайте организаторов, участники смогут выбрать дистанцию, а также любое время и маршрут для забега.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане в рамках Samarkand Marathon пройдет благотворительный Online Marathon, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства республики.
Это даст возможность каждому пробежать дистанцию в удобное время и по любимому маршруту.
“С 24 февраля по 24 марта 2025 года Samarkand Marathon совместно с UzPost организует ONLINE MARATHON — благотворительный онлайн-забег, который становится частью серии забегов Samarkand Marathon”, — говорится в сообщении.
Регистрация открылась сегодня на сайте.
Зарегистрировавшись участники могут выбрать дистанцию, совершить пробежку, зафиксировав ее в приложении для бега, и отправить трек пробежки в специальный бот до 29 марта.
Взнос за участие составит от 50 до 150 тыс. сумов. Все собранные средства пойдут на благотворительность.
Для справки: Samarkand Marathon – международный благотворительный забег, проводимый с 2019 года по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Забеги помогают привлечь внимания общественности к проблеме инклюзивности объектов культуры и искусства, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного туризма в стране.