https://uz.sputniknews.ru/20250225/agentstvo-statistiki-uzbekistan-novyy-rukovoditel-48112319.html

У Агентства статистики Узбекистана появился новый руководитель — что о нем известно

У Агентства статистики Узбекистана появился новый руководитель — что о нем известно

Sputnik Узбекистан

До назначения Бехзод Хамраев занимал должность заместителя председателя Центрального банка республики

2025-02-25T13:15+0500

2025-02-25T13:15+0500

2025-02-25T13:15+0500

общество

назначение

узбекистан

указ

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Директором Агентства по статистике назначен Бехзод Хамраев, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. Соответствующий указ подписал глава республики. Бехзод Хамраев родился в 1983 году в Бухарской области. Он окончил Ташкентский государственный экономический университет и Национальный институт политических наук Японии. Имеет степень магистра по эконометрике и статистике. Трудовую деятельность Хамраев начал в Министерстве экономики Узбекистана. В системе Центрального банка работал с 2008 года. С 2020 года Хамраев занимал должность заместителя председателя Центрального банка, курируя работу по направлениям связей с общественностью и коммуникационной политике, денежно-кредитной политики, монетарных операций, статистики и исследований, финансовой стабильности, внутреннего аудита и соответствия.

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агентство статистики узбекистан назначение руководитель бехзод хамраев