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ЕЭК: Соглашение о свободной торговле переводит партнерство с Ираном на новый уровень
ЕЭК: Соглашение о свободной торговле переводит партнерство с Ираном на новый уровень
Sputnik Узбекистан
Стороны договорились подготовить дорожную карту по развитию сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес
2025-02-25T15:20+0500
2025-02-25T15:20+0500
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иран
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Соглашение о свободной торговле переводит экономическое партнерство с Ираном на качественно новый уровень, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на III Международной выставке "Евразия" в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.В мероприятии участвовали Президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также министр промышленности, рудников и торговли этой страны Мохаммад Атабак.По мнению министра ЕЭК, для реализации новых возможностей важно наладить эффективное взаимодействие на межгосударственном уровне и между деловыми кругами.Вместе с Мохаммадом Атабаком он предметно обсудил необходимые шаги для реализации Соглашения. Стороны договорились подготовить дорожную карту по развитию сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.Дорожная карта должна быть сформирована к моменту проведения первого заседания совместного комитета, учреждаемого в качестве институциональной площадки для рассмотрения любых вопросов, связанных с действием полноформатного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, а также дальнейшим развитием взаимоотношений сторон в контексте реализации недавно предоставленного Ирану статуса наблюдателя в Союзе.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран заключили соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) 25 декабря 2023 года.
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соглашение партнерство иран
соглашение партнерство иран

ЕЭК: Соглашение о свободной торговле переводит партнерство с Ираном на новый уровень

15:20 25.02.2025
© ЕЭК Андрей Слепнев: "Соглашение о свободной торговле переводит экономическое партнерство с Ираном на качественно новый уровень"
Андрей Слепнев: Соглашение о свободной торговле переводит экономическое партнерство с Ираном на качественно новый уровень - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2025
© ЕЭК
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Стороны договорились подготовить дорожную карту по развитию сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Соглашение о свободной торговле переводит экономическое партнерство с Ираном на качественно новый уровень, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на III Международной выставке "Евразия" в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
В мероприятии участвовали Президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также министр промышленности, рудников и торговли этой страны Мохаммад Атабак.
По мнению министра ЕЭК, для реализации новых возможностей важно наладить эффективное взаимодействие на межгосударственном уровне и между деловыми кругами.
"Вот почему мы придаем особое значение этому мероприятию и будем готовы оперативно реагировать на все возникающие вопросы бизнес-сообщества. Вместе с нашими иранскими коллегами предоставим всю необходимую информацию, чтобы деловые круги ЕАЭС и Ирана могли максимально использовать преимущества, которые создаются новым полноформатным Соглашением", – подчеркнул Слепнев.
Вместе с Мохаммадом Атабаком он предметно обсудил необходимые шаги для реализации Соглашения. Стороны договорились подготовить дорожную карту по развитию сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
"Полагаю, что дорожная карта могла бы включать в себя такие перспективные направления, как упрощение пограничных таможенных процедур, промышленное сотрудничество, устранение технических барьеров в торговле, сотрудничество в области СФС-регулирования, электронная торговля", – считает министр ЕЭК.
Дорожная карта должна быть сформирована к моменту проведения первого заседания совместного комитета, учреждаемого в качестве институциональной площадки для рассмотрения любых вопросов, связанных с действием полноформатного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, а также дальнейшим развитием взаимоотношений сторон в контексте реализации недавно предоставленного Ирану статуса наблюдателя в Союзе.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран заключили соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) 25 декабря 2023 года.
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