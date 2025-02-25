https://uz.sputniknews.ru/20250225/eaeu-iran-soglasheniye-svobodnaya-torgovlya-48116276.html

ЕЭК: Соглашение о свободной торговле переводит партнерство с Ираном на новый уровень

ЕЭК: Соглашение о свободной торговле переводит партнерство с Ираном на новый уровень

Sputnik Узбекистан

Стороны договорились подготовить дорожную карту по развитию сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес

2025-02-25T15:20+0500

2025-02-25T15:20+0500

2025-02-25T15:20+0500

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иран

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Соглашение о свободной торговле переводит экономическое партнерство с Ираном на качественно новый уровень, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на III Международной выставке "Евразия" в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.В мероприятии участвовали Президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также министр промышленности, рудников и торговли этой страны Мохаммад Атабак.По мнению министра ЕЭК, для реализации новых возможностей важно наладить эффективное взаимодействие на межгосударственном уровне и между деловыми кругами.Вместе с Мохаммадом Атабаком он предметно обсудил необходимые шаги для реализации Соглашения. Стороны договорились подготовить дорожную карту по развитию сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.Дорожная карта должна быть сформирована к моменту проведения первого заседания совместного комитета, учреждаемого в качестве институциональной площадки для рассмотрения любых вопросов, связанных с действием полноформатного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, а также дальнейшим развитием взаимоотношений сторон в контексте реализации недавно предоставленного Ирану статуса наблюдателя в Союзе.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран заключили соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) 25 декабря 2023 года.

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соглашение партнерство иран