https://uz.sputniknews.ru/20250225/kto-ognennoe-koltso-vokrug-sudji-sjimaetsya-48112815.html

КТО: огненное кольцо вокруг Суджи сжимается

КТО: огненное кольцо вокруг Суджи сжимается

Sputnik Узбекистан

Безрассудная авантюра ВСУ под покровительством НАТО в приграничье Курской области не достигла целей (включая захват Курской АЭС), не остановила наступление российских войск в Донбассе, и обернулась огромными потерями, то есть стратегическим провалом

2025-02-25T16:30+0500

2025-02-25T16:30+0500

2025-02-25T16:47+0500

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Развивая наступление, российская группировка войск "Север" за минувшие сутки нанесла поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Южный. Эти данные проецируются на карте огненным кольцом, которое необратимо сжимается вокруг занятой противником Суджи. В Курской области украинская армия ежесуточно теряет около 300 военнослужащих. А кроме того, ВС России создали здесь крупнейшее в мире кладбище бронетехники НАТО.Линия боевого соприкосновения постепенно смещается на сопредельную территорию Украины – российские войска ранее пересекли границу Курской области, и намерены блокировать логистику противника в Сумской области. Там же ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии методично уничтожаются резервы ВСУ – в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Владимировка, Журавка, Нижняя Сыроватка, Новая Сечь, Новенькое и Новониколаевка.Важно иметь ввиду, что в приграничных районах Курской области Российская армия за полгода уничтожила эквивалент нескольких европейских армий. На сегодня противник потерял 63105 военнослужащих, 379 танков, 528 БМП и БТР, более 2000 других бронемашин, 521 артиллерийских орудий и РСЗО, 22 пусковые установки ЗРК, 114 станций РЭБ, 75 единиц инженерной техники.Количество сожженной бронетехники и артиллерии ВСУ – в несколько раз превысило арсеналы британской и французской армии вместе взятые. Напомню, Британия и Франция в мировом рейтинге военной мощи занимают 6 и 7 места. Не касаясь уже Германии, вербальная воинственность которой совершенно непропорциональна боевому потенциалу – 14 место в мире, после Индонезии.Для тех, кто планировал нанести России "стратегическое поражение на поле боя" возвращение в катастрофическую для Запада реальность оказалось весьма болезненным.Курский ад для ВСУ и НАТОГруппировка "Север" эффективно перемалывает украинские бригады в приграничных районах Курской области, лишая киевский режим "последнего козыря" для переговоров с "позиции силы". Российские войска с боями расширяют зону контроля близ ранее освобожденного села Свердликово, продвигаются от села Николаево-Дарьино в направлении села Журавка Сумской области. Все попытки контратак ВСУ безуспешны. Украинское командование из-за огромных потерь живой силы и техники вывело часть своих бригад для "реанимации". Время курской авантюры ВСУ на исходе.Российские штурмовые подразделения 22 февраля взяли под контроль село Новенькое Сумской области. Части 7-й дивизии ВДВ продвигаются в направлении села Басовка для блокировки основного маршрута снабжения украинских войск, и оперативного окружения бандеровцев в Судже.Российская армия в ночь на 24 февраля нанесла серию высокоточных ударов по объектам противника в глубоком оперативном тылу – в Сумах, Киеве, Кременчуге и других городах подконтрольным бандеровцам территории. Так, в Сумской области ударом "Искандера" уничтожена система ПВО С-300В ВСУ. В Минобороны РФ напомнили: за время спецоперации ракетами ОТРК "Искандер" (баллистическими и крылатыми) на украинском ТВД поражено более 1400 целей. Русское оружие в противостоянии с коллективным Западом постоянно доказывает технологическое превосходство.Успешные трансграничные действия российских войск в Курской и Сумской областях подсвечивают стратегический провал операции киевского режима. На этом фоне даже "украинские болельщики" из британской газеты Financial Times пришли к выводу: через три года военного конфликта с Россией усилия Киева потеряли всякий смысл. Усилия не только Киева, и не только в Курской области.Разумеется, СВО и КТО – не "конфликт между двумя странами", как пишет американская газета Washington Post. Отдельно взятая Украина никогда не имела объективных причин и достаточных ресурсов для военного конфликта с Россией. Не секрет, что к боевым действиям привели: расширение НАТО на восток, вооруженный переворот в Киеве по методичкам США, уничтожение мирных жителей Донбасса бандеровцами, военные поставки полусотни стран Запада... Без этой цепочки зловещих событий Украина вечно оставалась бы добрососедской, мирной, процветающей республикой. Вашингтон, Брюссель и Лондон навязали лицедеям Киева (начиная с Леонида Кравчука) антироссийскую (бандеровскую) идеологию, а затем буквально наняли киевский режим – для "стратегического поражения России на поле боя". Для массового уничтожения русских людей – с прицелом на разграбление природных богатств России. Однако, Drang nach Osten или "блицкриг" с Россией – остаются верным путем к поражению, разорению и позору агрессоров Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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