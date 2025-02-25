https://uz.sputniknews.ru/20250225/mirziyoyev-tamojennaya-sfera-prezentatsiya-48110721.html

В таможенной сфере Узбекистана будут широко применять искусственный интеллект

В таможенной сфере Узбекистана будут широко применять искусственный интеллект

Sputnik Узбекистан

Глава республики отметил необходимость оперативного обслуживания предпринимателей и туристов

2025-02-25T09:50+0500

2025-02-25T09:50+0500

2025-02-25T09:50+0500

узбекистан

таможня

искусственный интеллект

цифровизация

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В таможенной сфере Узбекистана будут широко применять искусственный интеллект. Главе республики представили презентацию по совершенствованию и цифровизации таможенной системы, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечалось, в последние годы значительно расширены возможности переработки товаров в таможенной зоне, благодаря чему доля таких товаров в экспорте превысила $1 млрд. Дальнейшее упрощение этого режима позволит уже в текущем году увеличить показатель до $1,5 млрд.С учетом роста торговых и туристических связей с соседними государствами ожидается двукратное увеличение пассажиропотока и движения автотранспорта через границу. Это требует создания дополнительной инфраструктуры и увеличения пропускной способности таможенных постов.Кроме того, на крупнейших таможенных постах в тестовом режиме предлагают внедрить в качестве эксперимента систему "красного" и "зеленого" коридоров для легковых автомобилей и автобусов.Глава государства одобрил эти предложения, отметив необходимость создания еще больших удобств в таможенной сфере, оперативного обслуживания предпринимателей и туристов. Также он поставил задачу привести таможенное законодательство в полное соответствие с требованиями ВТО в рамках процесса вступления в эту организацию.Речь шла и о повышении потенциала Таможенного института, подготовке квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и риск-анализа, расширении дуального образования и улучшении организации практики в таможенной сфере.

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