В таможенной сфере Узбекистана будут широко применять искусственный интеллект
© Таможенный комитет при Министерстве экономики и финансов республики УзбекистанРабота таможенного поста.
© Таможенный комитет при Министерстве экономики и финансов республики Узбекистан
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Глава республики отметил необходимость оперативного обслуживания предпринимателей и туристов.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В таможенной сфере Узбекистана будут широко применять искусственный интеллект. Главе республики представили презентацию по совершенствованию и цифровизации таможенной системы, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены предложения по совершенствованию таможенного дела
Рассмотрены предложения по совершенствованию таможенного дела
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в последние годы значительно расширены возможности переработки товаров в таможенной зоне, благодаря чему доля таких товаров в экспорте превысила $1 млрд. Дальнейшее упрощение этого режима позволит уже в текущем году увеличить показатель до $1,5 млрд.
С учетом роста торговых и туристических связей с соседними государствами ожидается двукратное увеличение пассажиропотока и движения автотранспорта через границу. Это требует создания дополнительной инфраструктуры и увеличения пропускной способности таможенных постов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены предложения по совершенствованию таможенного дела
Рассмотрены предложения по совершенствованию таможенного дела
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Для увеличения международных перевозок планируется внедрение системы предварительного получения информации о пассажирах на автобусных рейсах, аналогично авиаперевозкам. Это позволит ускорить пересечение границы и сократить время оформления автобусов в два раза", — говорится в сообщении.
Кроме того, на крупнейших таможенных постах в тестовом режиме предлагают внедрить в качестве эксперимента систему "красного" и "зеленого" коридоров для легковых автомобилей и автобусов.
"Особое внимание уделено широкому применению технологий искусственного интеллекта в таможенном наблюдении. С этой целью при поддержке специалистов Всемирного банка будет усовершенствована система риск-анализа. Она будет оценивать уровень надежности предпринимателей по 122 критериям, включая финансовую стабильность, налоговую задолженность и торговую историю. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта будут анализироваться рентгеновские снимки товаров с автоматическим выявлением рисков", — говорится в сообщении.
Глава государства одобрил эти предложения, отметив необходимость создания еще больших удобств в таможенной сфере, оперативного обслуживания предпринимателей и туристов. Также он поставил задачу привести таможенное законодательство в полное соответствие с требованиями ВТО в рамках процесса вступления в эту организацию.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены предложения по совершенствованию таможенного дела
Рассмотрены предложения по совершенствованию таможенного дела
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла и о повышении потенциала Таможенного института, подготовке квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и риск-анализа, расширении дуального образования и улучшении организации практики в таможенной сфере.