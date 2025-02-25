Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250225/putin-intervyu-zarubin-48113719.html
Путин: Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее
Путин: Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее
Sputnik Узбекистан
В интервью Павлу Зарубину глава РФ рассказал, кто стоит на пути к этой цели и сделал ряд других заявлений
2025-02-25T12:09+0500
2025-02-25T12:09+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/19/48113122_0:2:3070:1729_1920x0_80_0_0_c1c6844541427ebe6d57848dcee3d183.jpg
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Владимир Зеленский стоит на пути этой цели, заявил президент РФ Владимир Путин.Другие заявления президента РоссииО Владимире ЗеленскомО Дональде Трампе и переговорах с СШАОб урегулировании на УкраинеОб оружииО редкоземельных металлах и сотрудничестве с США
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/19/48113122_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_f02432c75d96adde4655d5411ece42da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
путин россия украина интервью павел зарубин
путин россия украина интервью павел зарубин

Путин: Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее

12:09 25.02.2025
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Президент РФ В. Путин провел совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2025
© Sputnik / Сергей Ильин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В интервью Павлу Зарубину глава РФ рассказал, кто стоит на пути к этой цели и сделал ряд других заявлений.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Владимир Зеленский стоит на пути этой цели, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кроме всего прочего, действующий президент (США Дональд Трамп - ред.) объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. А действующий глава (киевского — ред.) режима, он стоит на пути к достижению этой цели", — сказал глава РФ автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Другие заявления президента России
О Владимире Зеленском
Владимир Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом.
Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества.
Шансы Владимира Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю.
Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры.
Как только отменят военное положение, Зеленскому придется идти на выборы.
О Дональде Трампе и переговорах с США
Президент США Дональд Трамп хочет оздоровить политическую обстановку на Украине.
Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений.
Ближайшие контакты России и США будут посвящены двусторонним отношениям.
Сущностно решение конфликта с Трампом еще не обсуждалось.
Об урегулировании на Украине
Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм для России.
Украине нужны политики, которым будет доверять народ.
Участие Европы в переговорном процессе по Украине востребовано.
Россия и Соединенные Штаты Америки должны сделать первый шаг по повышению взаимного доверия для решения украинского конфликта.
Россия благодарна странам, стремящимся к достижению мира на Украине.
Россия с уважением относится к усилиям стран БРИКС по урегулированию украинского конфликта.
Об оружии
Предложение Трампа о сокращении оборонных расходов хорошее.
Россия и США могли бы договориться о сокращении оборонных расходов на 50%.
Китай мог бы присоединиться к этой инициативе.
О редкоземельных металлах и сотрудничестве с США
Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России.
Ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки.
Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
У России на порядок больше редкоземельных ресурсов, чем на Украине, она один из лидеров по запасам редкоземельных металлов.
Москва готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0