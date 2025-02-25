Путин: Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
© Sputnik / Сергей Ильин/
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В интервью Павлу Зарубину глава РФ рассказал, кто стоит на пути к этой цели и сделал ряд других заявлений.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Владимир Зеленский стоит на пути этой цели, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кроме всего прочего, действующий президент (США Дональд Трамп - ред.) объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. А действующий глава (киевского — ред.) режима, он стоит на пути к достижению этой цели", — сказал глава РФ автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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