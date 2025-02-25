https://uz.sputniknews.ru/20250225/putin-intervyu-zarubin-48113719.html

Путин: Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее

Путин: Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее

Sputnik Узбекистан

В интервью Павлу Зарубину глава РФ рассказал, кто стоит на пути к этой цели и сделал ряд других заявлений

2025-02-25T12:09+0500

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Владимир Зеленский стоит на пути этой цели, заявил президент РФ Владимир Путин.Другие заявления президента РоссииО Владимире ЗеленскомО Дональде Трампе и переговорах с СШАОб урегулировании на УкраинеОб оружииО редкоземельных металлах и сотрудничестве с США

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