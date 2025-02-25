https://uz.sputniknews.ru/20250225/sovbez-oon-prinyal-rezolyutsiyu-po-ukraine-48117374.html

Без антироссийской риторики: Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине

Без антироссийской риторики: Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине

Sputnik Узбекистан

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций Небензя назвал документ отправной точкой на пути к миру

2025-02-25T14:16+0500

2025-02-25T14:16+0500

2025-02-25T14:16+0500

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, в которой нет антироссийской риторики, сообщает РИА Новости.Также отклонили и российские поправки. Одной из них Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.За резолюцию проголосовали десять стран, включая США, Китай и РФ, еще пять воздержались. Против не выступил никто.Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".По мнению постпреда РФ при организации Василия Небензи, резолюция Совета Безопасности ООН по Украине является отправной точкой для дальнейших усилий в части мирного урегулирования украинского кризиса.Небензя также отметил, что принятый текст резолюции не идеален, однако по сути это первая попытка "принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт".Ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой".Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.

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