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https://uz.sputniknews.ru/20250225/sovbez-oon-prinyal-rezolyutsiyu-po-ukraine-48117374.html
Без антироссийской риторики: Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине
Без антироссийской риторики: Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине
Sputnik Узбекистан
Постпред РФ при Организации Объединенных Наций Небензя назвал документ отправной точкой на пути к миру
2025-02-25T14:16+0500
2025-02-25T14:16+0500
в мире
украина
россия
василий небензя
оон
совет безопасности оон
резолюция
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, в которой нет антироссийской риторики, сообщает РИА Новости.Также отклонили и российские поправки. Одной из них Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.За резолюцию проголосовали десять стран, включая США, Китай и РФ, еще пять воздержались. Против не выступил никто.Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".По мнению постпреда РФ при организации Василия Небензи, резолюция Совета Безопасности ООН по Украине является отправной точкой для дальнейших усилий в части мирного урегулирования украинского кризиса.Небензя также отметил, что принятый текст резолюции не идеален, однако по сути это первая попытка "принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт".Ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой".Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
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совбез оон сша резолюция украина небензя
совбез оон сша резолюция украина небензя

Без антироссийской риторики: Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине

14:16 25.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Selcuk AcarСБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине
СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
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Постпред РФ при Организации Объединенных Наций Небензя назвал документ отправной точкой на пути к миру.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, в которой нет антироссийской риторики, сообщает РИА Новости.
Также отклонили и российские поправки. Одной из них Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.
За резолюцию проголосовали десять стран, включая США, Китай и РФ, еще пять воздержались. Против не выступил никто.
Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".
По мнению постпреда РФ при организации Василия Небензи, резолюция Совета Безопасности ООН по Украине является отправной точкой для дальнейших усилий в части мирного урегулирования украинского кризиса.
© Sputnik / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2025
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
© Sputnik / Нэнси Сисель
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Перейти в фотобанк
"Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса", — подчеркнул он.
Небензя также отметил, что принятый текст резолюции не идеален, однако по сути это первая попытка "принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт".
Ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".
При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой".
Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
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