https://uz.sputniknews.ru/20250225/uzbekistan-razmestil-mejdunarodnye-obligatsii-48118516.html

Узбекистан разместил международные облигации на $1,5 млрд

Узбекистан разместил международные облигации на $1,5 млрд

Sputnik Узбекистан

Общий объем заявок на их приобретение составил $4,2 млрд. Привлеченные средства направят на финансирование дефицита госбюджета 2025 года, а также на поддержку ипотечной программы

2025-02-25T17:40+0500

2025-02-25T17:40+0500

2025-02-25T17:40+0500

узбекистан

облигации

еврооблигации

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Узбекистан разместил очередные суверенные международные облигации на три, четыре года и семь лет общим объемом около $1,5 млрд, сообщает пресс-служба Минэкономфина.По данным Минэкономфина, совокупная книга заявок оказалась почти втрое больше, достигнув $4,2 млрд.В частности, семилетние облигации на сумму $500 млн размещены под 6,95%. Четырехлетние облигации на €500 млн (около $525 млн) — под 5,1%, а трехлетние в национальной валюте на 6 трлн сумов ($463 млн) — с процентной ставкой 15,5%.Привлеченные средства направят на финансирование дефицита госбюджета 2025 года, а также на поддержку ипотечной программы путем предоставления коммерческим банкам необходимых ресурсов, добавили в пресс-службе.

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