https://uz.sputniknews.ru/20250225/uzbekistan-razmestil-mejdunarodnye-obligatsii-48118516.html
Узбекистан разместил международные облигации на $1,5 млрд
Узбекистан разместил международные облигации на $1,5 млрд
Sputnik Узбекистан
Общий объем заявок на их приобретение составил $4,2 млрд. Привлеченные средства направят на финансирование дефицита госбюджета 2025 года, а также на поддержку ипотечной программы
2025-02-25T17:40+0500
2025-02-25T17:40+0500
2025-02-25T17:40+0500
узбекистан
облигации
еврооблигации
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/09/32747063_78:0:2384:1297_1920x0_80_0_0_30aa11fff03023ff9d31c0922c7d2618.jpg
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Узбекистан разместил очередные суверенные международные облигации на три, четыре года и семь лет общим объемом около $1,5 млрд, сообщает пресс-служба Минэкономфина.По данным Минэкономфина, совокупная книга заявок оказалась почти втрое больше, достигнув $4,2 млрд.В частности, семилетние облигации на сумму $500 млн размещены под 6,95%. Четырехлетние облигации на €500 млн (около $525 млн) — под 5,1%, а трехлетние в национальной валюте на 6 трлн сумов ($463 млн) — с процентной ставкой 15,5%.Привлеченные средства направят на финансирование дефицита госбюджета 2025 года, а также на поддержку ипотечной программы путем предоставления коммерческим банкам необходимых ресурсов, добавили в пресс-службе.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/09/32747063_473:0:2202:1297_1920x0_80_0_0_30def8738a0022eed3e425a49fc73e4c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан облигации
Узбекистан разместил международные облигации на $1,5 млрд
Общий объем заявок на их приобретение составил $4,2 млрд. Привлеченные средства направят на финансирование дефицита госбюджета 2025 года, а также на поддержку ипотечной программы.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
Узбекистан разместил очередные суверенные международные облигации на три, четыре года и семь лет общим объемом около $1,5 млрд, сообщает
пресс-служба Минэкономфина.
"Узбекистан разместил на мировых финансовых рынках очередные суверенные международные облигации на общую сумму, эквивалентную около 1,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным Минэкономфина, совокупная книга заявок оказалась почти втрое больше, достигнув $4,2 млрд.
В частности, семилетние облигации на сумму $500 млн размещены под 6,95%. Четырехлетние облигации на €500 млн (около $525 млн) — под 5,1%, а трехлетние в национальной валюте на 6 трлн сумов ($463 млн) — с процентной ставкой 15,5%.
Привлеченные средства направят на финансирование дефицита госбюджета 2025 года, а также на поддержку ипотечной программы путем предоставления коммерческим банкам необходимых ресурсов, добавили в пресс-службе.